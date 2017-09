Incendio en la cocina de un restaurante del Grau

En el mediodía de ayer, ardió la cocina de un conocido restaurante del Grau de Gandia. Los bomberos y agentes de la Policía Local acudieron al establecimiento donde las llamas ya se habían extinguido pero una nube de humo espesa impedía ver el interior del local. Rápidamente, los efectivos desalojaron a los vecinos del edificio donde se encuentra el bar. Por suerte, a esas horas todavía no había clientes dentro del local y no hubo que lamentar ningún herido. Según apuntan los primeros indicios, parece ser que una freidora de la cocina fue el detonante de las llamas. Después de ventilar todo el local, los propietarios pudieron volver al interior y se encontraron con varios elementos de la cocina totalmente calcinados. Aunque no hubo pérdidas humanas, los daños económicos son importantes.