La imbatibilidad del Hispagan Gandia, a prueba ante L'Alfàs Faith Pope durante el partido amistoso contra L'Alfàs de la Lliga Valenciana. / yolanda/basquet gandia Víctor Rubio quiere que sus jugadores conviertan el pabellón en un fortín consciente de la ilusión que se ha despertado en la afición S. ROCA GANDIA. Sábado, 28 octubre 2017, 00:59

Vuelve el baloncesto al pabellón después de la victoria del Hispagan en Cartagena donde consumó su segundo triunfo consecutivo. El buen comienzo de la liga ha despertado de nuevo a la afición y Víctor Rubio es muy consciente de ello y por eso, ha recalcado a sus jugadores la importancia de sumar hoy un nuevo éxito ante la parroquia. El partido, que dará comienzo a las 19.30 horas, podría confirmar a los gandienses en la primera posición de la tabla.

L' Alfàs del Pi no ha arrancado bien como lo demuestran las dos derrotas que ha cosechado y el técnico gandiense no es ajeno a ese mal momento: «Creo que se trata de un equipo en fase de construcción, el americano les acaba de llegar y están pendientes de incorporar otro jugador y su comienzo no ha sido bueno porque han empezado con dos derrotas y tienen bastantes dudas. Debemos aprovechar esa situación pero conscientes de que van a ir a más y de que pueden sorprendernos si no estamos a tope».

Para superar al rival, como siempre, el Units Pel Bàsquet cuenta con el apoyo de la afición como principal arma: «Somos conscientes de la ilusión que estamos generando en nuestros aficionados y de la importancia de nuestros partidos como locales. Por eso, asegurar las victorias en casa es fundamental. Le debemos a la gente nuestra mejor versión».

Rubio tiene a su disposición a toda la plantilla salvo al alero Carlos Gil que sigue sin poder jugar por una fisura en el pie. Pese a ello, el objetivo sigue siendo alcanzar cuanto antes el mejor nivel de juego: «Estoy convencido de que podemos hacer un buen baloncesto. El equipo ha de conseguir automatizar una serie de mecanismos internos y cada vez va a mejor. Tenemos que conseguir ser más sólidos durante todo el partido y hoy tenemos una nueva oportunidad de seguir creciendo como equipo». Los objetivos a conseguir y el modelo de juego sigue siendo claro: «Defender, ser agresivos y darle velocidad al juego. Ganar nos ayudará a cimentar nuestro juego y en eso estamos».

El partido tiene un carácter solidario por cuanto el club ha decidido destinar la recaudación a la lucha contra el cáncer y ha pedido al público que acuda con la camiseta de la carrera contra el cáncer.