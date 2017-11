Los hoteles ponen fin a la guerra de cifras con la publicación de los datos de ocupación en Gandia La playa Nord de Gandia repleta de veraneantes el pasado mes de agosto. / LP El sector empresarial considera que gobierno y oposición interpretan las cifras según les conviene y trabajará para aportar estadísticas reales ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Sábado, 25 noviembre 2017, 00:24

La guerra de cifras por la ocupación en Gandia durante el periodo estival derivó el pasado verano en una pugna entre gobierno y oposición por cifrar exactamente los visitantes que habían acudido al litoral de la Ciudad Ducal. Para evitar estos cruces dialécticos, los hoteles de la playa están trabajando en un proyecto que publicará los datos reales de ocupación en todos los establecimientos de la costa gandiense. Así lo anunció el presidente de la asociación hotelera, Vicente Frasquet, durante la última Mesa de Turismo celebrada el miércoles.

De esta manera, se harán públicos los datos más reales de la situación y se evitará hacer valoraciones sobre las cifras que publican el INE (Instituto Nacional de Estadística) o Hosbec (Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana). Un anuncio que tuvo muy buena acogida por parte de todos los colectivos presentes en el foro de expertos.

Frasquet indicó que «el gobierno ofrece unos datos y luego la oposición aporta cifras diferentes, cambiamos la estadística según nos conviene. Pero lo importante no es el dato, sino como lo interpretamos». Desde el sector hotelero apuntaron a que cada uno «debe mantenerse dentro de su trabajo y debemos consensuar las cosas, porque de lo contrario, nos estamos perjudicando todos».

En la misma línea se pronunció el presidente de los comerciantes del Centre Històric, Pedro Izquierdo: «Si lanzamos mensajes negativos nadie va a venir a vernos».

Trabajo en equipo

El máximo representante del sector hotelero señaló que la idea consiste en a partir de enero «publicar en una página web unos datos que sean de todos los hoteles de la playa. Cifras buenas o malas, pero son lo que son. Vamos a trabajar para poder ofreceros unos datos».

Por su parte, la alcaldesa, Diana Morant, también se mostró a favor de terminar con este debate acerca de la guerra de estadísticas e indicó que «no debemos agarrarnos a las cifras, sino intentar vender Gandia. Es trabajo de todos llenar la ciudad y no el buscar culpables». Por eso pidió «respeto a todos los presentes» y puntualizó que «estudiaremos las cifras para trabajar y no para lanzar bombas». Desde la oposición, el edil popular Pepe Just recogió la petición y apuntó a los empresarios que «en cierta manera tienen algo de razón». El concejal del PP señaló que «a nuestro grupo municipal nos llegan quejas y nosotros tenemos que manifestarnos y fiscalizar el trabajo del gobierno». Just señaló que las cifras de Hosbec y el INE «son muy transversales, pero que si tomamos nota cuando son positivas, también debemos hacerlo cuando son negativas. No hay que hacer leña del árbol caído, pero tampoco decir que todo va fenomenal».

Avelino Alfaro, de la Associació Cultural Fideuà de Gandia, intervino para pedir a los partidos políticos que no utilicen los datos como «arma arrojadiza» y fue más allá es su petición lanzando una pregunta: «¿Tanto costaría a los partidos políticos hacer un pacto para un modelo turístico consensuado e ir todos de la mano?». El presidente de la asociación gastronómica de Gandia señaló que «el sector turístico es importante y se tiene que respetar. No hay que lanzarles piedras».

Desde FAES, el vicepresidente Ramón Soler, elogió el esfuerzo del sector hotelero por ofrecer próximamente las estadísticas propias de la playa de Gandia. «El INE realiza una encuesta aleatoria y si coincide con que los hoteles que ha valorado tienen una ocupación más baja, pues eso es lo que sale. Con la información que se ha planteado nos daría la realidad», apuntó el empresario. Desde algún sector se propuso incluso valorar el pesaje de kilos de basura recogida, como se hacía años atrás, o contabilizar el consumo de litros de agua para obtener los datos.

También desde el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de Valencia, Lola Teruel, señaló como «súper necesario establecer un sistema para la recopilación de datos porque ahora encontramos una cantidad de variables infinitas». La profesora indicó que la iniciativa del sector hotelero «nos ayudará a establecer la gestión empresarial».

Actividades paralelas

La representante de los campings abogó por trabajar «todos unidos y haciendo un esfuerzo, y que luego cada uno haga su examen particular con su negocio». Aunque también propuso hacer más actividades entre semana para captar más público, porque los fines de semana está más completo, pero de lunes a viernes es más floja la ocupación, sobre todo durante la primera quincena de julio.

El presidente del Club Náutico de Gandia, Daniel Vidal, recordó que «no solo se debe medir el impacto hotelero para saber si el verano ha ido bien o mal». En esa misma línea se mostró Balbina Sendra, del Palau Ducal, quien aludió a que «turismo también es el que viene a pasar un día o unas horas a la ciudad, ya que ese perfil es el que nosotros tenemos». Sendra apuntó que solo en agosto el Palau Ducal ha crecido este año en 3.000 visitantes.

Al final, donde todos se pusieron de acuerdo es en trabajar juntos para continuar liderando la ocupación turística de la Comunitat y recordaron que los datos de este verano habían sido muy buenos, aunque sí que habían sufrido un retroceso mínimo respecto a 2016. En este punto, la primer edil recordó que el verano pasado fue el mejor de la historia y que es difícil superarse cuando uno llega al máximo, ya que ante esa situación solo hay dos opciones, mantenerse igual o descender, porque a más ya no es posible aumentar.