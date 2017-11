Los hosteleros de Oliva constatan su «no rotundo» a la implantación de la tasa turística Evarist Caselles, David González, Pilar Moncho, Paco Oltra y Rafael Juan antes de comenzar la cena anual de Gastroliva. / lp Gastroliva aprovecha su gala anual para reivindicar el tren entre Gandia y Dénia, la circunvalación de la N-332 y un mejor servicio de autobús ROCÍO ESCRIHUELA OLIVA. Jueves, 30 noviembre 2017, 00:53

Gastroliva celebró el martes su tradicional gala anual de la asociación en una cita que en esta ocasión sirvió para reivindicar históricas infraestructuras que necesita la Safor, así como para mostrar el rechazo rotundo de la asociación de hostelería a la implantación de la tasa turística. El presidente de la entidad, Paco Oltra, aprovechó la jornada para poner voz a las demandas del sector ante la presencia de las autoridades políticas.

En su discurso, Oltra destacó la voluntad de la asociación de colaborar con el Ayuntamiento de Oliva para «lograr un consenso en la gestión responsable y solidaria de un modelo turístico que sea capaz de poner en relevancia todo su potencial». Un trabajo en equipo en el que el presidente de Gastroliva señaló la importancia que tiene que desde el consistorio «escuchen nuestras propuestas y nos hagan partícipes de los proyectos que desde la concejalía de Turismo se programan para la ciudad, ya que nuestro colectivo tiene mucho que aportar».

Aunque la decisión tiene un ámbito autonómico, desde Gastroliva manifestaron «un rotundo no» a la implantación de la tasa turística en la Comunitat. Un impuesto que según Oltra «puede perjudicar a todo el sector», además de que sería un cobro que no contaría con el beneplácito de los turistas que nos visitan. El presidente indicó que en Oliva no hay tantos hoteles como pueda haber en la playa de Gandia, pero imponer esta tasa repercutiría en todos los sectores que viven del turismo.

Gastroliva se suma de este modo al rechazo de otros colectivos integrados en la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES), que mostraron hace unos días su oposición total. La Comisión de Turismo de FAES ha indicado en varias ocasiones lo perjudicial que podría ser para el sector empresarial la imposición de este impuesto.

Infraestructuras necesarias

Las principales demandas de la entidad tienen un ámbito de mayor envergadura, no solo local, pero Oltra no quiso dejar de lado ninguna de las reivindicaciones históricas que desde hace años necesita no solo Oliva, sino muchísimos pueblos de la comarca.

En un plano más estatal, desde Gastroliva exigieron la circunvalación de la N-332 a su paso por Oliva y Bellreguard, que además también afecta el paso de vehículos por otros municipios como son L'Alqueria y Palmera. El sector hostelero también resaltó la importancia de las comunicaciones ferroviarias con la llegada del Tren de la Costa en su tramo de Gandia-Oliva-Dénia.

Además desde el sector hostelero abogaron por la construcción de un largo paseo marítimo que uniría las playas del sur de la Safor. Un litoral para el que también reivindicaron que por fin llegue una solución definitiva para la regeneración de esta costa, que cada invierno se ve perjudicada por los temporales y el fuerte oleaje que destroza la fachada marítima cada año.

En ámbito más local, Oltra priorizó la ampliación de horarios y mejora del transporte publico en la Safor y los enlaces con otras comarcas. El presidente de Gastroliva explicó a LAS PROVINCIAS que los vecinos de la Ciudad Condal necesitan mejores servicios en la línea de autobús porque muchos ciudadanos deben ir al hospital de Gandia para determinadas pruebas y no hay un servicio más regular, lo que obliga a perder demasiado tiempo en el traslado para acudir al centro sanitario. Todo ello, también a colación para pedir el reclamado centro de salud de Oliva que lleva años de espera.

Asociacionismo

El evento de Gastroliva sirvió además para destacar que el objetivo de la entidad es «la defensa de los intereses legítimos de sus asociados, desarrollar el espíritu de solidaridad entre las empresas asociadas y establecer, mantener y fomentar contactos y colaboraciones con las entidades locales.

Oltra resaltó la importancia de que la asociación pertenezca a FAES porque «nos permite facilitar el apoyo que necesitamos para llegar más lejos, alcanzar las administraciones y trabajar todos enla misma línea». En la gala anual estuvieron presentes la diputada de Turismo, Pilar Moncho; el presidente de FAES, Rafael Juan; la secretaria de la asociación, Fina López; y representantes del mundo empresarial y político de Oliva y la comarca.