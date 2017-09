Homenaje a las 'armas' de un pintor Lienzo de los años 90 de Durà que reproduce su mesa de trabajo y que abre la muestra. / ó. de la dueña Pigmentos, lienzos y óleos centran la colección de 80 obras de Antoni Durà Ó. DE LA DUEÑA GANDIA. Jueves, 21 septiembre 2017, 01:06

Pinceles, latas de pintura, tubos de acrílicos y botes de pigmentos. Todos estos materiales destinados a la elaboración de obra pictórica pasan a ser los protagonistas de una colección de obras que ha compuesto Antoni Durà Melis. El artista de Gandia ha querido dar la vuelta al tradicional proceso creativo y ha apostado por que estos elementos centren sus piezas.

El pintor tiene 62 años, y tras una vida dedicada al arte, la docencia y la política, ha querido homenajear a «esos amigos materiales» que siempre han estado a su lado: sus herramientas de trabajo. No en vano, el artista de Gandia inaugura mañana viernes la muestra 'Antoni Durà... amb bona companyia',

La colección abre al público a las 19.30 horas en un lugar que Durà considera «sagrado», la Casa de la Marquesa de Gandia, por el nivel de las obras que ha albergado desde su apertura en el año 2000.

La planta baja de este recinto cultura acogerá la muestra del creador hasta el 5 de noviembre. Durà no es nuevo en esto, ya que ha expuesto por capitales españolas y ciudades con fuerte arraigo artístico. Barcelona, Pamplona o Malaga, además de otras muchas localidades. Su obra ha recorrido Europa: Londres, Lisboa, Rimini o Laval. Durà ha trabajado a conciencia durante el último año para elaborar esta colección.

«Son 50 obras de gran tamaño y otras 28 más reducidas, donde los elementos que me han acompañado en mis años de creación son los protagonistas. Los pinceles, los botes de pintura, los acrílicos o los pigmentos son el punto de partida».

Todos los cuadros son de reciente creación: «Empecé con ellos cuando Joan Muñoz me invitó a exponer en la Marquesa, hace un año. No me lo podía creer». Este sentimiento de Durà parte de su pasado político. «Estuve en la apertura de la Casa de Cultura como concejal y por ella han pasado grandes figuras del arte. Yo pensaba que nunca vería mis obras allí».

Durà se puso manos a la obra y centró la colección en el homenaje a la pintura y a los talleres de los creadores: «En cada pieza hay algo de mi lugar de trabajo y de los materiales, así como de elementos de que me acompañan». De hecho convierte algunas latas de pintura en productos de marcas conocidas de refrescos o cacao en polvo.

Gran gama cromática

«No concibo mi vida sin ese espacio con olor a disolvente o pintura», relató Durà. La sala de la Marquesa presentará tras la inauguración una gran gama cromática, pero también hay un espacio para el dibujo, donde el grafito es el método creativo.

El artista también ha querido plasmar en sus obras los talleres de otros autores amigos: «En mis particulares bodegones reproduzco espacios de trabajo de pintores como Enrique Bofí o José Lull. Sólo al ver estas obras se identifican con sus creaciones, por el espacio y los materiales». Durà estudió en la Facultat Sant Carles de Valencia, ha sido catedrático de Arte y responsable de Cultura en varios gobiernos del PSPV de Gandia.