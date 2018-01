El Hispagan recibe al Cartagena un mes después de su último partido como local

El Hispagan recibe hoy al UPCT Basket Cartagena entrenado por Paco Guillem, integrante del mítico Nou Bàsquet que consiguió el ascenso a Primera División y que llega a Gandia con 5 victorias y 7 derrotas y a dos triunfos del quinto clasificado el Power Electronics Paterna.

El partido dará comienzo a las 19.30 horas en el pabellón municipal y se espera que el reencuentro con la afición, después de un mes sin jugar ningún partido en casa, esté a la altura de la expectación que ha despertado el choque. La hinchada tiene ganas de volver a ver a los pupilos de Víctor Rubio y que repitan el espectáculo ofensivo que ofrecieron en Benidorm aunque aquel partido acabó en derrota. En el Cartagena destaca Alberto Ballesta, el más valorado; Gastón Zalazar es su baza en la dirección y el juego exterior, y Javier Santabárbara en el rebote. Su último fichaje es Telvin Gabriel, con 12 puntos de media y 8 rebotes.

Rubio lo ve claro: «Veo al equipo muy enchufado, con ganas de hacer las cosas bien y trabajando fenomenal. Creo que solo necesitamos pulir pequeños detalles de momentos puntuales para crecer más como equipo y afrontar con más garantías de éxito momentos clave de los partidos».

La derrota en Benidorm no ha hecho mella en el conjunto gandiense pese a que con ella se abriera el capítulo de derrotas en el nuevo año: «Sinceramente no me preocupa el resultado porque vi al equipo bien, salvando detalles, el grupo está fuerte y tiene claro lo que ha de hacer en cada momento. No hay problema aunque a nadie le gusta perder». Sobre el rival señaló que «no va a ser fácil sacar el partido adelante porque tenemos un rival que querrá recuperar terreno. Si jugamos como debemos, no hemos de temer a nadie».