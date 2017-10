«Nuestros hijos no entrarán más en este viejo colegio; están en juego sus vidas» Decenas de padres protestaron ayer, como cada día, ante el Francesc Carròs para exigir un nuevo colegio y la reubicación de los alumnos. / ó.d. Los padres de escolares de La Font mantendrán las protestas hasta que el Consell dé una solución y garantice la integridad de los pequeños Ó. DE LA DUEÑA LA FONT. Jueves, 19 octubre 2017, 00:22

La posición de los padres y madres de alumnos del CEIP Francesc Carròs de La Font es unánime y firme: «Nuestros hijos no entrarán más en este viejo colegio. Está en juego su seguridad e incluso sus vidas». Este argumento era el más repetido ayer por los progenitores, que como cada mañana acudieron al centro para protestar por su mal estado y exigir la construcción de forma urgente de una nueva escuela.

Decenas de padres y madres se concentran cada día desde hace más de una semana a las puertas del recinto para dejar patente su descontento con las autoridades autonómicas y aseguraron que no darán marcha atrás en sus quejas hasta que el Consell dé una solución y garantice la seguridad de los niños.

El centro presenta humedades y desde hace semanas se han clausurado clases tras aparecer una grieta y otras por insalubridad. Esto ha desatado la ira de las familias que no contemplan otro escenario que no sea la reubicación de los alumnos en otras estancias.

«No nos hacen caso. Nos reunimos aquí todos los días para que escuchen nuestras protestas pero desde la Conselleria de Educación no se está haciendo nada. Somos los grandes olvidados», indicó Verónica Vera, que tiene a dos hijos en el centro.

«Mi hija tiene siete años y mi hijo cinco, les queda mucho tiempo por delante y no quiero que pasen el resto de su primeras etapas educativas en un centro que no reúne los mínimos de seguridad», agregó.

La vecina de La Font añadió que prefiere que sus retoños repitan curso a que entren en este curso en un centro apuntalado que no le genera tranquilidad alguna. «Mi obligación es escolarizar a mis hijos, pero la del Consell es garantizar la seguridad de todos escolares cuando están recibiendo clase, algo que aquí no está ocurriendo», apostilló.

Las opiniones del resto de padres difieren en la forma pero no en el fondo. «Tengo miedo de que mi hijo entre en este centro. Tiene más de medio siglo de historia y casi no se han llevado a cabo obras de mejora», relató Emi Plata, que lleva a un chaval de once años al Francesc Carròs.

«Llevamos décadas reclamando mejoras y un colegio nuevo, pero nadie nos hace caso. No estamos dispuestos a que nuestros hijos vuelvan a un centro que se cae a pedazos y donde está en riesgo su seguridad y, por tanto, su vida».

«Todas nuestras peticiones de estos años han caído en saco roto. De momento hemos aguantado pero la aparición de una grieta en una clase y el apuntalamiento de varias aulas ha sido la gota que ha colmado el vaso de nuestra paciencia», apostilló.

José Miguel Furió tiene dos hijos en el centro, de diez y cinco años. «Esto es un trastorno. No consentiré que mis pequeños entren ahí. Hay riesgo de desplome, como ya ha ocurrido». «En mi caso puedo estar con mis hijos porque no trabajo, pero otras familias tienen más problemas», dijo este padre.

En otros hogares se enfrentan al dilema de enviar a sus hijos a clase o participar en las protestas. «Dentro del colegio hay una veintena de niños. Sus padres no tienen con quién dejarlos y se ven obligados a traerlos al centro», lamentaron varias madres.

Furió añadió que las familias no están dispuestas a permitir que los niños vuelvan al centro por muchas promesas que hagan desde la conselleria que dirige Vicent Marzà. «Queremos que hagan catas y que nos digan por escrito si el recinto cumple con los parámetros de seguridad o no. En caso contrario no volverán a entrar», agregó.

El trato recibido en la sede de Educación es otra de las quejas de algunos padres del Francesc Carròs. Sergio Lupone tiene un hijo de 11 años en el centro y aseguró ayer que cuando fueron «los cuatro autobuses» a la conselleria de Marzà lo primero que vieron fue a «coches de la policía y a guardias de seguridad».

«Sabían que iban niños, los agentes allí sobraban», dijo este vecino, quien también relató que la comitiva que representaba a las familias fue recibida en la institución y se escucharon sus peticiones. Muchos de los padres resaltaron ayer en varias ocasiones el «apoyo incondicional» del gobierno local que está de su lado en un «momento crucial».