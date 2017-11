El grupo gallego Nave Nodriza aterriza en el escenario del Dublín Angelito, Víctor y Álvaro, integrantes del grupo Nave Nodriza. / lp El pub de la playa de Gandia alberga esta noche la actuación de punk rock, mientras que mañana es el turno de los valencianos Nistelroig JOAN COMPTE GANDIA. Viernes, 10 noviembre 2017, 01:12

La playa de Gandia atronará con la tormenta sónica que Nave Nodriza tiene previsto descargar esta noche sobre el escenario del Pub Dublín sobre las 23.30 horas. Angelito al bajo , Victor voz y batería, y Álvaro a la guitarra se han propuesto desde A Coruña que se hable de ellos aunque sea bien. Formados en 2014 suponen un torrente de actitud y pasión que ejecutan en sus conciertos con unos resultados demoledores.

Se identifican con bandas de sellos tan reputados como Crypt Records o Gonner en el panorama underground internacional, lo que hace posible una energía difícil de controlar tanto en sus temas como en sus actuaciones llenas de punk con mucho rock and roll acelerado , como les gusta denominarlo a ellos.

En 2016 facturan su primer elepé 'Apesta' con la producción del gurú americano Mike Mariconda (The Devil Dogs y Raunch Hands), y hace ahora un año lograron salir vivos del Funtastic Drácula Carnival de Benidorm , donde compartieron escenario con bandas con The Mummies, Young Fresh Fellow, The Phanton Surfers o los Sock Treatment.

También para esta misma noche, a las 20.30 horas en el Pub Quatre Estacions de Pedreguer, Leone presentará su primer elepé 'La vida no vale nada', 10 canciones de amor y odio en formato 12'' y plataformas digitales. Leone es una banda de rock en español, con influencias del bolero, la copla, el surf, el western, la canción mediterránea, y en general la música en español. Formados a mediados de 2013, son un cuarteto con excomponentes de bandas tan referentes como Corcobado o Paul Collins, y referenciados por programas especializados como El Sótano de Radio 3, el propio Diego Manrique, o Miqui Puig, el que fuera alma mater de Los Sencillos, que pilota el programa radiofónico Can Tuyus. Dick Dale, Morricone, Raphael, Gabinete Caligari, Roberto Carlos, la rumba catalana, o The Kinks son parte del escaparate sonoro donde Leone se inspira.

Para que la tensión no disminuya, mañana los valencianos Nistelroig estarán en el Pub Dublín de la playa de Gandia sobre las 23.30 horas, y pocos minutos antes, a las 20.30 horas el Pub Quatre Estacions de Pedreguer, programa a dos bandas, Banana Cósmica y Nestter Donuts en directo.

Si el fin de semana se ha hecho corto, el domingo a las 12.30 horas, en La Musical de Pedreguer, estarán amenizando el vermut comida la banda de rock and roll valenciana los Cat Club.