El gobierno rechaza otra edición de un reality juvenil Viernes, 9 junio 2017, 00:29

«No son bienvenidos, no hace falta ni que se planteen venir a Gandia». Con esta afirmación la alcaldesa, Diana Morant, cerró ayer las puertas del gobierno a un nuevo programa de un reality con nombre vinculado a la ciudad. «La posibilidad de que regresen es muy baja porque un programa no irá a un lugar donde no sea bienvenido», sentenció.