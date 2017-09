«La gira ofrece cosas diferentes y espero que el público disfrute tanto como yo» El cantante almeriense David Bisbal en el concierto que celebró la semana pasada en Sevilla. / lp El artista almeriense se sube mañana al escenario del IES María Enríquez antes de cerrar la gira española de 'Hijos del Mar Tour' David Bisbal Cantante ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Sábado, 30 septiembre 2017, 00:59

El plato estrella, musicalmente hablando, llega mañana a Gandia con la actuación de David Bisbal. Uno de los mejores cantantes del panorama español e internacional se subirá al escenario del IES María Enríquez a partir de las 22 horas para deleitar a su fans con la gira 'Hijos del Mar Tour'. El artista almeriense regresa de nuevo a la Ciudad Ducal y en esta ocasión lo hace de la mano de ProduceMe, productora responsable del éxito de este verano con Escena Gandia. En una entrevista a LAS PROVINCIAS, Bisbal nos tramite su energía y pasión por la música tras 15 años en lo más alto del panorama musical.

-¿Cómo afronta un artista una gira de conciertos tan ajustada en fechas y en distintos lugares de la geografía?

-Con una tremenda ilusión, con mucho trabajo previo para que todo salga bien y con mucha planificación junto con el maravilloso equipo de profesionales que me rodea. También con una gran responsabilidad hacia el público y los fans para intentar que durante cada concierto sientan la misma emoción que yo al subirme al escenario. Que sean felices durante esas dos horas de concierto y no dejen de cantar y bailar. Es una gira que hemos preparado con muchísimo cariño, en la que estamos ofreciendo cosas diferentes con respecto a giras anteriores, y por eso espero que el público de Gandia disfrute tanto como yo.

-¿Se prepara de forma especial para afrontar ese ritmo frenético?

-Sí, trato de hacerlo, porque si no sería imposible aguantar una gira tan intensa, con conciertos todas las semanas y en los que no hay un minuto de descanso. Siempre trato de buscar un equilibrio al que no cabe duda que ayudan la experiencia y la madurez que uno va adquiriendo a lo largo de los años. Además, intento cuidarme mucho, tanto a nivel físico como emocional, practicar deporte siempre que puedo, cuidar la alimentación, y también muy importante cuidar mucho la voz. Hace tiempo que descubrí lo importante que es estar en forma para luego dar en cada concierto el 100%.

-¿Lleva la cuenta de cuántos conciertos ha realizado desde sus inicios?

-La verdad es que sería muy difícil llevar la cuenta de todos. Son ya 15 años de carrera, a lo largo de los cuales muy pocos sin una gira. Hace poco leí en algún sitio que son más de 600 conciertos en todo el mundo... Espero que me queden al menos otros tantos (risas).

-Si no hubiese participado en Operación Triunfo, ¿qué estaría haciendo ahora?

-Soy un apasionado de la música, de mi trabajo, lo vivo con una gran intensidad y me encanta. Me sigue emocionando lo que hago como el primer día. Cada vez disfruto más del contacto con el público, de su cariño. Y nunca reniego de mi pasado, todo lo contrario, me siento orgulloso de haber empezado desde abajo y en un programa como Operación Triunfo. Una gran experiencia que vivimos y que no cabe duda nos ayudó a empezar nuestra carrera. Pero de un modo u otro estaría haciendo lo mismo, porque me apasiona tanto mi trabajo que hoy por hoy no me veo haciendo otra cosa.

-¿Le gusta que le recuerden su paso por el programa o después de tantos años está cansado que le pregunten por su participación en el concurso?

-No, para nada, me siento orgulloso de cada paso y creo que cada momento ha sido importante por algo. De mi paso por el programa guardo muy buen recuerdo, y grandes amistades que en muchos casos perduran. Eso si, de aquello han pasado 15 años, fue el inicio de todo, pero después vinieron muchas más cosas.

-¿Cómo se mantiene un artista en lo más alto 15 años después de su debut?

-En mi caso no tengo ningún secreto. Trabajando tanto como el primer día, poniéndole a cada disco y a cada nueva gira el mismo cariño que si fuesen los primeros, intentando evolucionar y ofrecer algo diferente siempre en cada nuevo proyecto, emocionándome como al principio e intentando que la gente sienta y comparta esa emoción. Y, sobre todo y algo fundamental, rodeándome tanto a nivel personal como profesional de grandes personas que siempre te aportan cosas positivas y te ayudan a mantener los pies en el suelo.

-¿Cómo se reinventa para poder superarse en cada álbum y aportar algo nuevo en cada ocasión?

-Influye todo lo que estábamos hablando antes y luego por supuesto, que soy una persona muy inquieta, que siempre está buscando cosas nuevas. Me encanta escuchar todo tipo de música, todos los estilos tanto nacionales como música internacional y electrónica, y siempre quedarme con lo mejor de cada uno. Eso en el disco 'Hijos del Mar' está muy presente, la influencia de ritmos y sonidos muy internacionales, la producción mucho más moderna y actual.

-¿Qué siente cuando ve a los fans haciendo cola desde días antes?

-Además de una enorme gratitud, siento que estoy en deuda con ellos, que tengo unos maravillosos fans, y que la mejor forma de pagar esa deuda es conseguir que durante las dos horas de concierto no paren de cantar, de bailar, de ser felices y de emocionarse tanto como me hacen emocionarme a mí.