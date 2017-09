«Somos gente decente que trabaja por Villalonga; no han conseguido hundirnos» El alcalde de Villalonga, Enric Llorca, en el Ayuntamiento. / lp El alcalde Enric Llorca saca pecho tras el archivo de la investigación de la peatonalización del centro y afirma que estudia volver a presentarse Ó. DE LA DUEÑA GANDIA. Viernes, 29 septiembre 2017, 00:20

El alcalde de Villalonga, Enric Llorca, está más que satisfecho con la resolución del magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Gandia. El titular de la sala ha archivado la investigación que realizaba sobre el primer edil por presuntas irregularidades en la peatonalización de las calles del centro de la localidad.

Al parecer, el alto funcionario no ha visto indicios de delito en esta denuncia y la ha aparcado. Eso sí, no es firme y cabe recurso contra su decisión. Sin embargo, esto es para Llorca una gran noticia: «En el PSPV de Villalonga somos gente decente que trabaja por todos los vecinos. No han conseguido hundirme y no lo harán tampoco con mis compañeros». A esto añadió que no descarta volver a presentarse, aunque es algo que tiene que estudiar junto a su familia ya que la política es «dura».

El primer edil, que tiene otras investigaciones pendientes y una causa abierta, por una supuestas contrataciones irregulares. Esto le ha costado una suspensión cautelar de militancia del PSPV.

Pero Llorca sacó pecho ayer y dijo que con esta resolución judicial «se demuestra que lo ocurre en Villalonga es una actuación de acoso y derribo contra su persona y sus ediles».

Este caso llegó a los juzgados por una denuncia interpuesta por dos ediles no adscritas, ex socialistas, que retiraron su apoyo a Llorca a principios de legislatura. El motivo del desencuentro difiere según la parte que se consulte.

Las no adscritas, Alicia Gomis y Lydia Reig, sostienen que el alcalde quiso «ponerse un sueldo elevado» al comenzar a gobernar en 2015 y «eso no estaba pactado ni era bueno para el municipio». Llorca, por su lado, afirma que las ediles le «chantajeraron» para exigirle que contratara «de forma irregular a una persona», a lo que él se negó.

La denuncia de las exsocialistas en Fiscalía motivó un sonoro registro de agentes judiciales en Villalonga. Los efectivos requisaron el expediente de las obras de peatonalización. La entidad encargó al Juzgado de Instrucción número 2 investigar el proceso y eso ha hecho la sala de Gandia.

La conclusión es que no hay indicios de delito y se toman por válidos los informes de los técnicos. La obra se llevó a cabo hace dos legislaturas, bajo el mando del alcalde Juan Ros, del PP. Llorca dijo a este periódico que las obras se ejecutaron bien, el problema radica en que, quizá, no se utilizaron los materiales oportunos en algunas calles y se han deteriorado.

Por este motivo, añadió, el gobierno devolvió el aval a la empresa, ya que el plazo de obras había finalizado y los técnicos así lo «recomendaron». «Llegué y la obra estaba licitada, ejecutada y pagada. Yo no tuve nada que ver con el proceso, pero esta ediles están empeñadas en hacernos daño», concluyó.