El Garbí es ya un gigante con pies de barro
El club con más internacionales del deporte gandiense, al borde del colapso por la falta de patrocinio y financiación

El Club de Còrrer El Garbí va camino de convertirse en el modelo fallido de un proyecto impecable en su planteamiento, pero al que empieza a fallarle el sostén que lo mantenga en el tiempo. Con más internacionales que ningún otro club ha conseguido reunir nunca en una misma generación en Gandia, plagado de medallistas nacionales y adornados con su inclusión en el lustroso proyecto FER, nadie es capaz de dar con la tecla que permita soñar con un futuro a corto y medio plazo mínimamente razonable.

Ayer mismo, Toni Puig, uno de los técnicos responsables de la espectacular eclosión de atletas de primer nivel, atendía a LAS PROVINCIAS desde el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, donde se concentran los mejores atletas del momento (Salort y Llopis entre ellos) y reconocía que la situación comienza a ser preocupante: «Sin ir más lejos estamos pendientes de que la Federación Española confirme qué ciudad acogerá la segunda jornada de División de Honor. Gandia podría serlo, pero si es en Donosti, el gasto que tendrá que soportar el El Garbí es tremendo para un club como el nuestro».

Mantener no sólo a los atletas más destacados del momento, sino también a técnicos ya con un prestigio internacional como el de Puig o de innegable irrupción en el panorama nacional como Juanvi Escolano no es concebible sin un patrocinio medianamente normal y acorde al proyecto.

Desde el club se entona el mea culpa: «Seguramente no estemos vendiendo bien el producto, no vamos a echarle la culpa a nadie, pero lo que está claro es que el trabajo que se realiza de cantera es espectacular y ahí están los resultados, pero el apoyo que recibimos no es acorde con el nivel deportivo que tenemos, esto es indudable». El conjunto morado se resiste a entrar en una política de fichajes que enturbie su filosofía: «No lo hemos hecho ni lo haríamos aunque tuviéramos la posibilidad. Si encontramos un apoyo fiable será para afianzar lo que tenemos que no es poco».

El ramillete de internacionales es digno de análisis: Luis Salort, Quique Llopis, Héctor Cabrera, Víctor Faus, Marc Mestre, Rubén Mayor, Aurea Blasco. Podrían ser más si Gema Martí (FC Barcelona) y Judit Prats (Catalunya) no hubieran tenido que marchar a otros clubes con más recursos. A estos podrían unirse en breve Raúl González y Adrián Muiños dada su imparable progresión. Salort además es medallista europeo y Cabrera lo fue a nivel mundial. Imposible resumir las medallas y récords nacionales que poseen los atletas y todo ello además con el reconocimiento del Proyecto Fer que auspicia Juan Roig y que permite indirectamente que los cantos de sirena de otros clubes sean de momento soportables.

El club tiene ahora dos caminos. Puede asistir resignado al inexorable proceso que les va a llevar a morir de éxito más pronto que tarde, o insistir en las gestiones que hagan que alguna marca comercial con ganas de unir sus siglas a los valores que esta generación representa, haga factible su sostenibilidad. De lo contrario, estamos ante la inevitable caída de un gigante con los pies de barro.