El UE Gandia sorprende con el regreso del defensa zurdo Pablo Madramany Pablo Madramany, en el centro de la imagen, junto al presidente, Juanjo Hidalgo, y Paco Mañó, secretario del club. / lp El jugador, clave el año pasado en el conjunto viola, llega procedente del Ribarroja y pasa a completar la plantilla en defensa y medio campo REDACCIÓN GANDIA. Miércoles, 8 noviembre 2017, 00:58

Pablo Madramany es desde ayer nuevamente jugador del UE Gandia. El defensa zurdo regresa así al conjunto viola después de su gran rendimiento en la temporada pasada que le convirtió en pieza clave para Esteban Cana. El club sorprendió ayer anunciando un fichaje inesperado por cuanto los esfuerzos estaban y siguen estando centrados en reforzar el ataque.

Sin embargo, desde la entidad del Guillermo Olagüe valoraron que la posibilidad de repescar a Madramany tiene que ver con motivos personales del jugador y que abierta esa posibilidad, había que aprovecharla. Madramany tiene 21 años y puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo y también puede hacerlo como medio centro defensivo.

Su llegada alivia la precariedad de una plantilla muy tocada por las bajas y precisamente en las posiciones en las que se maneja, dado que Iván Celda que ocupa la plaza del lateral izquierdo está lesionado, Joan Císcar acaba de salir de una lesión y apenas ha jugado unos minutos en el último partido, o que Raúl Muñoz y Óscar Bertó apenas tienen recambio ya que Jorge Moya está jugando más de lateral e incluso en el centro que en su posición natural de defensa central.

El regreso del futbolista ha sido muy bien acogido en la plantilla y cuerpo técnico. Se trata de un jugador que aporta mucho más que lo deportivo. Su capacidad de liderazgo y la ascensión que tiene sobre el resto de compañeros va a resultar determinante en la moral del grupo. Además, se da la circunstancia de que Madramany ha coincidido además con jugadores de la temporada pasada como Camilo, Blai, Raúl, Izán, Salva Martí o Joan Císcar, o con alguno de los nuevos como Dani García y Juantxo con los que coincidió en los juveniles del Torre Levante.

Buena oportunidad

El jugador se mostró ilusionado con su regreso: «Estoy muy feliz de estar aquí. Me marché por motivos de trabajo y vuelvo por el mismo motivo. Cuando el club me abrió la posibilidad de regresar no me lo pensé. Es un gran club donde tengo muchos amigos». Sobre la expectación que ha supuesto su regreso dijo: «La verdad que el domingo cuando estuve en el vestuario me recibieron todos fenomenal y ese es uno de los motivos por los que he vuelto, la gente de la UE».

Sobre la situación del equipo dijo: «Vengo a sumar, a ser uno más y a ayudar a que el equipo siga escalando posiciones. Cana sabe sacar el máximo rendimiento de todos sus jugadores y estoy seguro de que este año será igual». Madramany ya entrenó ayer y podrá estar a disposición del técnico para el partido del domingo en Dénia.

Por otra parte, el delantero Abdón y el club han llegado a un acuerdo para que el futbolista manchego deje de formar parte de la plantilla y ya ha causado baja. Su adaptación no tenía la inmediatez que requiere el club viola en estos momentos dadas la bajas y ambas partes acordaron poner punto final a la relación que les unía.

Con estos cambios, la plantilla queda de la siguiente manera. Porteros: Camilo y Alejandro; Defensas: Blai, Raúl Muñoz, Óscar Bertó, Iván Celda, Pablo Madramany y Jorge Moya; mediocampistas: Joan Císcar, Fran Hidalgo, Izan Seydi, Salva Martí, Dani García, Borja Carbó, José Manuel Padilla, Juantxo; Delanteros: Carles Ruzafa y Rubén Navarro.