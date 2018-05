Gandia rechaza custodiar detenidos en el retén policial tras la huida de un ladrón por la ventana Las celdas de la instalación municipal se han cerrado a la espera de mejorar la seguridad mientras se inicia una investigación sobre la fuga del delincuente ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Martes, 8 mayo 2018, 00:43

La fuga de un detenido del retén de la Policía Local de Gandia ha dejado al descubierto las múltiples deficiencias de las instalaciones. La noticia de la huida del preso el pasado viernes por la tarde, adelantada por LAS PROVINCIAS, ha desatado la voz de alarma, y el gobierno ha tomado medidas para evitar que se repitan incidentes similares. Ayer, el ejecutivo comunicó al juzgado su decisión de no custodiar más detenidos en las instalaciones hasta que el recinto no cuente con todas las medidas de seguridad.

Un solicitud que también pidió CCOO a través de una notificación por registro de entrada en la que exige «la interrupción del servicio que presta la policía de custodia de detenidos mientras no se garanticen las medidas de seguridad».

El portavoz del ejecutivo, José Manuel Prieto, y la edil de Seguridad Ciudadana, Àngels Pérez, explicaron la decisión tomada por el Consistorio, que va más allá de esta única medida. La huida del recluso ha abierto varios frentes sobre la construcción del edificio y la calidad de sus materiales, el dispositivo de custodia del detenido o la filtración de las imágenes de la fuga.

Hace unos meses, un arrestado destrozó el calabozo al arrancar la pared de pladur

Según detalló Pérez, el detenido desmontó la ventana de aluminio y ayudado por una manta para amortiguar los golpes y el ruido, golpeó la reja hasta arrancarla. La edil explicó que el arrestado aprovechó para huir justo en el momento en que el furgón de la Guardia Civil entraba a las dependencias y la persona que se encontraba en el control de acceso no estaba ante la pantalla de las cámaras de seguridad. «Son unos minutos mínimos de diferencia», aclaró la responsable de Seguridad. Prieto y Pérez apuntaron que se va abrir una investigación interna para saber todo lo qué ocurrió ese día. El portavoz del ejecutivo manifestó que la Policía Local abrirá un expediente de información reservada para esclarecer el dispositivo de la tarde del viernes.

Difusión de imágenes

Del mismo modo, se abrirá otro expediente por la difusión de una grabación de las imágenes de la huida del detenido en las que se le puede ver corriendo campo a través por los alrededores del retén policial. «Las imágenes corresponden al circuito interno del Ayuntamiento. Son imágenes útiles para la policía pero no tienen que salir de este ámbito», destacó Prieto, mientras que Pérez recordó que «existe un código ético que los integrantes de la policía no pueden sobrepasar, y cuando tengamos toda la información, depuraremos las responsabilidades a aquellos que no hayan cumplido con sus obligaciones».

Otro de los expedientes impulsados por el ejecutivo a través de un decreto de alcaldía está relacionado con la infraestructura. Desde el gobierno señalan que el edificio no está actualmente en condiciones de albergar a ningún detenido hasta que no se solucionen las deficiencias que han aparecido. Un instructor del área de Urbanismo será el encargado de esclarecer cuestiones relativas a la construcción de la Central de Policía que impulsó en la anterior legislatura el PP.

Se realizará una auditoría sobre la ejecución de las obras y el control de calidad, así como medidas para evitar nuevos casos. Y es que en septiembre, otro detenido ya causó desperfectos en una de las celdas del retén policial. Destrozos en las paredes del calabozo que son de pladur, y que obligó a una actuación para reforzar la instalación. «Llegaremos al final de esta investigación para averiguar el estado actual de la infraestructura y sobre todo, qué pasó». Prieto arremetió contra el PP por «vender en su momentos el edificio como la mejor central de policía de la Comunitat Valenciana, pero para nosotros esto es una chapuza que demuestra claramente como actuaba el anterior gobierno».

El portavoz del ejecutivo cifró en más de 80.000 euros la inversión en esta legislatura en arreglar desperfectos, filtraciones de agua, o en la instalación de aire acondicionado y calefacción en los vestuarios de los agentes. Según el actual ejecutivo, el coste total de la central de policía ascendió a 6,4 millones de euros.

Desde las filas populares respondieron al gobierno con cifras muy diferentes. Según el portavoz, Víctor Soler, el coste fue de 3,5 millones, de los que 1,1 fueron para la expropiación del solar y 2,4 para la reforma. Soler reprochó al gobierno su actuación: «¿Qué han hecho en este tiempo para subsanar los problemas? Sólo tirar la culpa al PP».

El edil señaló que «no compete a los políticos decidir qué materiales emplear en las obras, ni el diseño y desarrollo a impulsar. Son los técnicos municipales y de la empresa contratista, los que acreditan y certifican la oportuna recepción de la obra, como así sucedió».