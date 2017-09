La UE Gandia se muestra incapaz de cerrar los partidos Carles Ruzafa anotó su segundo gol como jugador morado. / lp El equipo de Esteban Cana dejó escapar una victoria que parecía hecha al cometer un absurdo penalty en el minuto 90 REDACCIÓN GANDIA. Martes, 26 septiembre 2017, 00:56

Parecía un partido fácil pero acabó convirtiéndose en una pesadilla. Del dos a cero de la primera parte ante el Jávea, el equipo que entrena Esteban Cana pasó a complicarse la vida y ceder un empate que le impide seguir la estela de los favoritos de la liga de momento. Fue una pena máxima absurda y evitable, después de que Blai tocara el balón con las manos dentro del área.

Es la tercera vez que ocurre esto en este comienzo de la temporada. En la primera jornada, el UE Gandia dejó escapar un empate en Benidorm al cometer un penalty en el minuto 86. De nuevo fue una falta evitable cometida por Camilo, cuando interceptó a un rival en el lateral derecho del área grande. En Atzeneta más de lo mismo, con una falta lateral en el 94 que se coló por el palo contrario. En resumen, el UE Gandia ha dejado escapar 4 puntos en los últimos cuatro minutos, circunstancia que ya comienza a preocupar en el seno de la entidad viola.

Cierto es que el equipo está muy tocado por las bajas y el domingo jugó con una línea medular de circunstancias por la lesión de Joan Císcar, que está resultando muy negativa en la contención del centro del campo, y las ausencias de Gaby por motivos personales y Álex Gascó que todavía no se ha incorporado. Además, Izan Seydi empezó a entrenar esta semana y el último fichaje, Dani García, apenas lleva dos entrenamientos con sus compañeros.

Así las cosas, la inclusión de Rubén Navarro como medio centro le restó fuelle para los minutos finales cuando el técnico comenzó a realizar cambios para evitar la fatiga. Los cambios metieron al equipo atrás y esto lo utilizó el Jávea para remontar un partido que parecía muy encarrilado para los gandienses.

Para Esteban Cana el resultado es un nuevo palo, aunque no por la actitud en general de sus jugadores: «No me puedo quejar del rendimiento de los muchachos. Tenemos muchas dificultades por las lesiones y las bajas y Dani, por ejemplo, sólo había entrenado dos días con nosotros. Izan se acaba de incorporar también por trabajo y esto nos está pasando factura en los últimos minutos de los partidos. No es excusa, pero hay que valorarlo todo. Sólo nos queda trabajar».