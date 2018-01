Gandia lidera la ocupación turística de 2017 en la Comunitat con una media del 82,4% Miles de turistas disfrutan de una jornada de sol y playa el pasado mes de julio en Gandia. / lp El informe de la patronal Hosbec señala que los buenos datos del verano se han mantenido con los registros de los meses de primavera y otoño ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Sábado, 13 enero 2018, 00:12

Gandia cierra el 2017 como destino turístico líder de la Comunitat. Los datos de la patronal Hosbec (Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunitat Valenciana) reflejan que la Ciudad Ducal ha registrado la mejor temporada tras alcanzar una cifra de ocupación media del 82,4%. Estos datos mantienen a la capital de la Safor como un referente en materia turística que ha conseguido mantener sus excelentes registros de la temporada estival gracias a las cifras de ocupación de los meses de primavera y otoño.

La desestacionalización por la que ha apostado en los últimos años el Ayuntamiento de Gandia comienza a dar sus frutos. Así lo dejó patente ayer la máxima responsable de Turismo de la ciudad, la alcaldesa, Diana Morant, que recordó que Hosbec ya confirmó en 2016 que el verano en Gandia había logrado los mejores registros. «Los últimos datos señalan que los resultados se han repetido en 2017 y además se han alargado los buenos registros fuera de los meses de verano».

Morant quiso aprovechar la valoración de estos registros para poner en valor el trabajo de la iniciativa privada que «mantienen sus empresas abiertas todo el año». «Hay que tener claro que quien no abre no puede llenar su negocio nunca. Aquellos que asumen continuar con la oferta durante todo el año están viendo premiado su esfuerzo», destacó la alcaldesa. Morant aplaudió al sector empresarial que «asume el reto de la desestacionalización, ya que no solo depende de la administración pública. La oferta de Gandia está abierta todo el año». Además, la primer edil destacó que «nos marchamos a Fitur muy contentos por el reconocimiento de un trabajo bien hecho».

«Desde fuera se nos ve como una ciudad muy completa, donde estamos reposicionando nuestra oferta cultural, deportiva y gastronómica. Somos reconocidos por Hosbec y esto reafirma que estamos haciendo bien las cosas», apuntó la primer edil.

Además, la tendencia de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que desde el año 2012, la media de ocupación hotelera entre los meses de marzo y octubre ha subido un 12%.