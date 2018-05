GANDIA FUNCIONA

Uno de los objetivos a cumplir por el gobierno de Diana Morant en su programa electoral era reducir el desempleo que asolaba la ciudad. Después del gran fracaso de los populares con su 'Ahora empleo' que dejó a más gandienses en la cola del INEM y 2 millones de euros menos en las arcas, había que esforzarse en lograr una fórmula que bajara estas cifras.

En estos momentos, con el gobierno de progreso, hay en Gandia alrededor de 2.000 desempleados menos que cuando dejaron el gobierno los populares, y las afiliaciones a la Seguridad Social han pasado de unas 18.900 en el año 2015 a alrededor de 20.300 a día de hoy.

Los marcadores turísticos mejoran cada año según Hosbec (Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunitat Valenciana) y el tejido empresarial aumenta, a la vez que mejoran las actuales empresas instaladas en Gandia, ya que han visto cumplida la demanda de mejoras en los polígonos industriales.

Y es que no hay mejor plan de empleo que pagar las deudas de la anterior legislatura. Este hecho ha conseguido que las empresas acreedoras que ya no querían trabajar con el ayuntamiento lo vuelvan a hacer, ya que cobran por lo trabajado y no ven peligrar sus negocios ni sus plantillas.

Con una rebaja de la deuda de alrededor de 72 millones de euros en Gandia y con un periodo medio de pago de menos de 30 días, Gandia vuelve a ser una ciudad atractiva para la inversión.

¿Qué está todo hecho? No, aún queda un largo camino por hacer para intentar que el desempleo de nuestra ciudad llegue a unas cotas más bajas, que el empleo sea estable y esté en una condiciones dignas.

Todo esto, con un diálogo fluido con el tejido empresarial y sindical.