La UE Gandia cae derrotada en su salida en Benidorm por un penalti en el 87 Once inicial de la UE Gandia, antes de comenzar el partido ante el Benidorm. / lp El técnico Esteban Cana alabó la actitud mostrada por su equipo, pero lamentó el error defensivo en la jugada del gol S. ROCA GANDIA. Martes, 5 septiembre 2017, 00:05

La Unió Esportiva Gandia no pudo sumar punto alguno en la jornada que abría el campeonato de liga del grupo III de Regional Preferente al caer por un gol a cero ante el Benidorm.

El partido de inicio de la competición se disputó en la localidad alicantina de Alfás del Pí por el mal estado que presenta el estadio Guillermo Amor por los conciertos que se han celebrado allí este verano.

Finalmente esta circunstancia acabó siendo decisiva para el partido en el desarrollo del juego al tratarse de un terreno irregular de césped natural.

El conjunto viola dominó los primeros veinte minutos del encuentro y tuvo al menos dos ocasiones claras para adelantarse en el marcador. Faltó acierto y los locales acabaron la primera parte sacudiéndose la presión visitante.

Tras el descanso la UE Gandia volvió a dominar la situación. Atrás, el joven Óscar Bertó estuvo espléndido en el que era su debut en la categoría y en el centro del campo Gaby Fernández tomó el mando para que su equipo dominara el juego pese a las dificultades.

El partido de la primera jornada se decidió en una acción desafortunada a falta de tres minutos para acabar el partido en la que de un saque de falta favorable se acabó en una acción de contraataque que finalizó en la desgraciada acción del penalti.

Esteban Cana no culpó a sus jugadores de la derrota: «Hemos hecho un buen partido ante un buen rival, no tengo queja». «El único pero que pondría es la jugada final porque no podemos cometer esos errores defensivos y menos cuando el partido está decidido», agregó el técnico viola. El técnico de la UE Gandia lamentó la jugada final que acabó derivando en su expulsión. «Todavía no entiendo la expulsión, le dije que había sido fuera del área y me dijo que estaba expulsado. No lo entiendo», remarcó.

El equipo regresa hoy a los entrenamientos para preparar el partido de la próxima jornada, que será el domingo ante L'Alcúdia que el sábado protagonizó una de las sorpresas de la jornada al derrotar al Dénia por dos goles a uno.

En el club se prepara este partido con el objetivo de que se viva un gran ambiente en las gradas. La entidad viola espera que los socios retiren sus pases en los instantes antes del partido para acercarse al objetivo de los 600 abonados. La campaña de socios que inició la UE Gandia hace algunas semanas marcha a buen ritmo y están próximos los 300 abonados cuando aún no ha empezado la liga. La idea es que antes de la quinta jornada el objetivo este objetivo.