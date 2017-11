El PP de Gandia denuncia la tala de árboles en el Grau Una de las zonas donde se han talado los árboles. / lP La oposición critica que el gobierno cambie zonas verdes por hormigón y destroce áreas frondosas en Les Alqueries de Les Boles y L'Alqueria del Gall R. ESCRIHUELA GANDIA. Jueves, 30 noviembre 2017, 00:53

El Partido Popular de Gandia ha denunciado que el ejecutivo local está talando árboles en diferentes vías y parques de la ciudad, así como en el sector de Les Foies. Desde el PP lamentan que el gobierno «continúe con su política de reducción de espacios verdes y de hormigón por hormigón». En la última sesión plenaria, los populares preguntaron por la tala indiscriminada de árboles en la entrada de la ciudad que, según la oposición, ha supuestos la desaparición de una frondosa masa de bosque natural. «Más del 20% ha desaparecido y en su substitución se ha aplicado hormigón y asfalto sobre la superficie, lo que da fe del modelo depredador del territorio del gobierno de Diana Morant», han señalado en un comunicado. A la denuncia que ya hicieron mención en el pleno, se une ahora la tala de todo el entorno de Les Alqueries de les Boles y de L'Alqueria del Gall.

El edil popular, Toni Rodríguez, ha señalado que «los vecinos del Grau están muy disgustados». «En el entorno de las alquerías había una frondosa arbolada muy apreciada por los graueros, y este gobierno que dice ser ecologista ha hecho lo que sabe, talar y hormigonar», apuntó el concejal.

Castigo del gobierno

Rodríguez acusó al ejecutivo de penalizar a los vecinos del barrio marinero porque «los graueros votamos al PP». «Los vecinos del Grau no somos ciudadanos de segunda y no vamos a permitir que se degrade nuestro patrimonio, pero no han tenido piedad, todo el entorno ha sido talado y ese no es el sector de Les Foies que quiere el Grau», destacó el edil popular.

Desde el grupo municipal popular han exigido al edil de Gestión del Territorio, Xavier Ròdenas, que se aplique a lo que prodiga porque «habla de que ama a los animales y a los árboles». «A los animales rescatados, ya sabemos lo que les pasa, y ahora también sabemos que les pasa a los árboles cuando nos despistamos. Bien valdría que los hubiese rodeado para protegerlos, porque ahora ya es tarde, pese a que el Partido Popular exigió su protección», manifestó Rodríguez.

Los populares han exigido explicaciones públicas a la alcaldesa y le han pedido que se desplace al Grau de Gandia y explique «por qué nos han talado los árboles de les alqueries».