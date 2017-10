Gandia cierra el mejor puente del Pilar en años con un 100% de ocupación Centenares de turistas en primera línea de la playa de Gandia. / ó.d. El buen tiempo hace que los hoteles llenen todas sus habitaciones y que un grupo de 200 personas se quede sin plaza en los locales de la playa Ó. DE LA DUEÑA GANDIA. Martes, 17 octubre 2017, 00:26

El sector turístico de Gandia ha cerrado el mejor puente del Pilar de los últimos años, en lo que a ocupación se refiere. Los hoteles de la playa han llenado entre el 95 y el 100% de sus estancias estos días, por lo que muchos establecimientos han tenido que colgar el cartel de completo.

La afluencia de turistas ha superado todas las expectativas de los locales, que esperaban ocupar entre el 90 y el 95% de sus habitaciones. Desde los establecimientos sabían que podía ser «un buen puente», ya que la campaña de este año «ha sido buena», pero el trabajo final ha rebasado las previsiones del sector, como indicaron desde la Asociación Hotelera de la Safor.

Los responsables del colectivo hotelero precisaron que casi «todos los hoteles de Gandia han estado llenos». «Las cifras de ocupación son mejores que el año pasado y, por tanto, superiores a las últimas temporadas», añadieron. A falta de cifras oficiales, todo indica que el puente del «Pilar de 2017 es el mejor de los últimos años».

Seguridad a los turistas

En esto han influido varios factores, añadieron desde el sector. El buen clima ha sido sin duda el más importante: «El tiempo está manteniendo unas temperaturas agradables desde que finalizó el verano y esto da cierta seguridad a los turistas, que siguen optando por destinos de costa cuando disponen de unos días de descanso».

«La primera línea de playa ha estado llena todos estos días. Han sido miles de personas las que han escogido Gandia una vez más para pasar un puente. Es cierto que la ocupación ha sido alta y buena parte de los hoteles han trabajado al máximo, pero también es verdad que se trata de un puente muy importante en el que se han unido todos los factores», añadieron.

A todo esto hay que añadir que algunos locales habían cerrado sus puertas antes de estas fiestas por el fin de la temporada estival, lo que favorece que otros establecimientos trabajen más. Desde el área de Turismo de Gandia indicaron que varios «hoteles aprovechan los meses de menos trabajo para acometer reformas y mejoras en los locales».

«Uno de los que ha cerrado lo ha hecho con la intención de renovar todos los cuartos de baño del hotel y tiene el tiempo justo para hacerlo antes del mes de marzo», precisaron desde Turismo.

Además, otros paralizan su actividad tras el 15 de octubre y cierran para realizar trabajos de mantenimiento: «Hay establecimientos muy grandes que necesitan un repaso cada vez que finaliza la temporada». De hecho, el local con más habitaciones de la playa de Gandia, el hotel Tres Anclas, ha puesto fin a la campaña de 2017 y lo ha hecho con el local lleno hasta el último día.

Lleno hasta el último día

La ocupación ha sido tan buena que ha sido imposible ubicar en la ciudad grupos extra de turistas durante estos días. Una prueba de ello fue el intento de una naviera, que opera en Valencia, de alojar a 200 personas en la ciudad durante la jornada del viernes.

El motivo fue que uno de sus ferrys tuvo un «un problema y no pudo partir a Illes Balears, como tenía previsto». Ante esta situación, y por la falta de plazas hoteleras en Valencia y sus alrededores, la compañía se puso en contacto con el área de Turismo de Gandia para ver si sus 200 pasajeros podían hospedarse en la playa. Finalmente no pudo ser, ya que no había ningún hotel que pudiera acoger a este grupo tan numeroso.

Quienes también han trabajado más que otros años han sido los locales de hostelería de Gandia. Tanto bares como restaurantes han experimentado un aumento de clientes, como indicaron dirigentes de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Safor (Asemhtsa).

«Muchos de los locales han llenado todos los días del puente del Pilar, en todos sus turnos, cuando en años anteriores sólo se ocupaba todo el local algunos días concretos», añadieron. También han trabajado más heladerías y terrazas ante las buenas temperaturas.