Gandia ahorrará 240.000 euros en las obras de mejora de los dos polígonos industriales Unos operarios trabajando ayer por la mañana en las obras del polígono Alcodar de Gandia. / r. escrihuela El ayuntamiento podrá destinar el 20% de la inversión prevista para Alcodar y Benieto a otros proyectos tras aumentar el Consell la subvención ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Martes, 7 noviembre 2017, 00:07

Gandia y el resto de ayuntamientos de la Safor que presentaron sus proyectos para la modernización de sus polígonos industriales se ahorrarán un 20% de la partida presupuestaria que tenían previsto invertir. Este ahorro se producirá después del anuncio que hizo ayer el conseller de Economía, Rafael Climent, en su visita a una de las zona industriales de la ciudad donde señaló que la inversión autonómica pasará del 70% al 90%. Y es que las reformas que comenzaron hace dos semanas para la mejora en Alcodar se han iniciado con buen pie tras la noticia que pilló al ejecutivo local por sorpresa y que fue recibida con satisfacción entre los concejales presentes en la convocatoria.

En el caso de Gandia, el consistorio dejará de gastar 240.000 euros en estos proyectos, tras pasar de invertir el 30% al 10% del total previsto, gracias a que ahora será el Consell quien sufrague esos gastos. Esta decisión de la Generalitat permitirá que el gobierno pueda dedicar esa cantidad de dinero a cualquier proyecto menor o incluso a reducir la deuda municipal. Según señaló la edil de Políticas Económicas, Alicia Izquierdo, «ni tan siquiera nos hemos planteado que haremos con esa partida presupuestaria ya que nos ha pillado por sorpresa». La edil reconoció que tras la visita de Climent, en la Junta de Gobierno, los presentes comentaron la noticia que acababan de recibir, pero de momento no se plantearon otro destino para esa partida económica.

El proyecto de mejora de los polígonos industriales para el 2017 está subvencionado por el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) que se hacía cargo del 70%, mientras que los consistorio sufragaban el 30% restante. Con el anuncio de ayer, de incrementar un 20% las ayudas a los 31 polígonos de la Safor, todos los municipios que han entrado en este plan podrán ahorrar una cantidad importante en sus presupuestos. De este modo, la inversión autonómica del Consell asciende al 90% para todas las áreas industriales de la comarca.

3 millones de inversión

La reforma que está llevando a cabo la empresa Pavasal asciende a 641.000 euros, una cantidad que tras esta decisión ayudará a aliviar las arcas municipales en una actuación que permitirá modernizar el polígono más antiguo de la comarca de la Safor, tras años de reivindicaciones de los empresarios de la zona.

El conseller visitó durante la mañana de ayer las obras del polígono del Real de Gandia y de Alcodar junto a la directora general del Ivace, Julia Company, acompañados de los ediles Lorena Milvaques, Alicia Izquierdo y José Manuel Prieto, además del coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell y los empresarios de la zona, encabezados por Antonia Estrugo, presidenta de la Asociación de Empresarios de la Safor (AES).

Climent cifró en más de tres millones la inversión en la Safor, un aumento que «permitirá que los ayuntamientos puedan disponer de un dinero para hacer otras políticas que crean convenientes». Del mismo modo, el responsable del área de Economía lanzó que incluso el aumento «podría ir más allá, pero que el 90% como mínimo está garantizado». Climent señaló que esta inversión es una «apuesta decisiva» del gobierno autonómico «por modernizar nuestros polígonos y mejorar los servicios para dinamizar la economía a partir de las infraestructuras en estas áreas industriales».

La inversión de la que se ha beneficiado la Safor viene derivada tras la renuncia de la subvención en otras comarcas por no poder cubrir la parte del presupuesto local o por no disponer del tiempo para licitar y ejecutar las obras antes de que finalice el año, que es el plazo previsto.

La concejal de Políticas Económicas destacó que «Alcodar tiene muchos años y le hacia falta una gran inversión en señalización y modernización. Este polígono tiene una ocupación del 90% y con este proyecto surge también una idea interesante que es unir la ciudad con Alcodar a pie y en carril bici, porque realmente están muy cerca», remarcó la concejal. En la misma línea se pronunció Mascarell quien recordó que la modernización de Alcodar «es una de las inversiones más importantes de la ciudad». El coordinador de Urbanismo señaló que las obras «van a buen ritmo y antes de que finalice el año serán una realidad».

Reivindicación empresarial

Por su parte, la presidenta de AES, agradeció al conseller la inversión aunque la calificó de «ínfima» para un polígono como Alcodar, pero matizó que «ha sido algo que no esperábamos o que no creíamos y que servirá para tachar necesidades que tenemos apuntadas en la libreta». Estrugo expresó su deseo de que «esto no se acabe y continúen teniendo voluntad para que podamos recibir lo que nos hace falta».