Galardones para Borja Abargues en los Awards

El fotógrafo Borja Abargues ha logrado dos Menciones de Honor en los International Photography Awards. Ha sido reconocido por sus proyectos: 'Raisa, survivor of Chernobyl', un trabajo sobre 46 personas que viven en la zona de exclusión de la central de Ucrania, y por 'Nazareth, the last days', sobre la alegoría que cada año se hace de la muerte de Jesucristo en Nazaret.