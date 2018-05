La fideuà toma el 'Califato de Córdoba' Carmona saludando a la alcaldesa en el concurso de 2017. / à. oltra Casa Palacio Bandolero asegura que los clientes piden el plato originario del Grau de Gandia al comprobar que tienen el premio del certamen El ganador del concurso gastronómico de 2017 aumenta las raciones gracias al premio ROCÍO ESCRIHUELA Viernes, 25 mayo 2018, 00:26

gandia. En el año 929 nació el 'Califato de Córdoba' tras proclamarse califa Abderramán III. Un cargo que le sirvió para transformar el emirato multiplicando sus dominios y extendiéndose a las dos terceras partes de las tierras peninsulares. Antes de su nombramiento, sus dominios no traspasaban los límites urbanos de Córdoba.

Algo similar le ha sucedido al restaurante Casa Palacio Bandolero, último ganador del Concurso Internacional Fideuà de Gandia. El prestigioso galardón que obtuvo el año pasado le ha servido para ampliar su dominios gracias al plato estrella que cocinó el año pasado y con el que le otorgaron el Collaret de Santa Isabel. Y es que según asegura Roque Carmona, «se ha notado mucho el premio, ha valido la pena lograr este prestigioso reconocimiento». A doce días de que los fogones se enciendan y arranque la 44 edición del certamen culinario, el cocinero ha explicado a LAS PROVINCIAS que «muchos clientes piden fideuà de Gandia cuando saben que somos los ganadores del concurso». Y es que en la entrada de este establecimiento hostelero de Córdoba están colgados todos los premios que han conseguido en la Ciudad Ducal. Dos segundos en los años 2015 y 2016 y el anhelado primero en 2017, tras 22 participaciones en el evento gastronómico.

Cinco variedades

El reconocimiento que le otorgó el jurado tras años de quedarse a las puertas de lograr el triunfo se ha visto recompensado. «Muchos clientes extranjeros, se decantan por pedir la fideuà, al igual que comensales que llegan de todas partes de España, pero especialmente los madrileños, son los que más eligen este plato». Eso sí, la que más triunfa es la fideuà de Gandia, que así se especifica en su carta, donde existen otras variedades que ellos llaman también fideuà.

Al margen de la tradicional, la cocinan tanto con pescado como con carne. Variedades para todos los gustos: de presa con boletus y alcachofas, de langostinos, de pollo, o negra con bogavante. Aunque Carmona asegura que la mejor es la auténtica, la tradicional.

«El secreto está en el fumet. El 99% del éxito de que esté buena, está en el caldo, porque los ingredientes son buenos», señala. El restaurador utiliza gamba roja, cigala y rape para elaborar este plato originario del Grau, aunque asegura que no hay que descuidar el fuego «para que no se queme y no pasarse con la sal; hay que darle el punto adecuado».

A pesar de que el primer premio del año pasado viajó hasta Córdoba, el secreto de la mejor fideuà de 2017 procede de tierras valencianas, ya que Carmona ha vivido 30 años en Meliana. Una localidad donde en breve, una nueva generación abrirá las puertas de un local que amenaza con arrebatarle el premio en próximas ediciones. Su hijo será el artífice del nuevo proyecto, y es que juntos se llevaron hace unos años el segundo premio.

De momento, este año, Casa Palacio Bandolero regresará el 5 de junio a la Ciudad Ducal para rememorar el título de mejor fideuà de Gandia. «Yo voy a ganar otra vez si puedo, o al menos intentarlo», con esa intención vendrá de nuevo a un lugar en el que asegura que se siente como en casa porque «Gandia es maravillosa». «Es un lujo lo que están haciendo con el concurso, el buen ambiente que se respira ese día. Es muy bonito», señala Carmona.

Como ya ha cumplido con el refrán de no hay dos sin tres. Para esta edición llega con un as en la manga en la especialidad de postre elaborado con naranja. «Lo acompañaré de otro producto típico de la tierra». Y a pesar de que nos desveló el nombre del postre con el que participará y sus ingredientes, guardaremos el secreto para que los aspirantes al preciado galardón no tengan demasiadas pistas.