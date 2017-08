El Festival Pin Up consolida su marca King Salami and The Cumberland 3 durante el Pin Up. / josé ros La cuarta edición cuelga el cartel de completo en una larga noche que acogió a 600 fans en la mítica discoteca La Hacienda JOAN COMPTE GANDIA. Miércoles, 23 agosto 2017, 00:01

En los festivales que vienen produciéndose durante todo el verano e incluso la temporada, la nota predominante es la de masificación de asistentes en su mayoría, y repetición de grupos en otros eventos. Muchos son los programados, pero pocos los que aúnan conceptos tan valorados por los seguidores de la música en directo como aforos reducidos, imagen que intentan trasmitir los promotores respecto a un estilo de música, o concepto entorno al cual gira la justificación de la contratación de las bandas.

El Pin Up cumple perfectamente con estos dos requisitos que hacen de un festival, un bocado muy apetecible para los mejores gourmets de música en directo. Aforo limitado y reducido, en un entorno privilegiado , y con un concepto musical a la hora de programar que les hace diferenciarse claramente del resto. Este festival consolida su marca con aportaciones a cada una de sus ediciones de mucha calidad.

El pasado sábado no más de 600 'pin upers' se congregaron en la discoteca La Hacienda con el único propósito de bailar hasta la extenuación. La licantropía lisérgica de Lobo Hombre Internacional abrió el orden de actuaciones, para continuar con los The Oddballs. Sonó su clásico 'No sé bailar', y la pista de La Hacienda empezó a retumbar. A continuación, el exorcismo musical se manifestó a los pocos minutos, King Salami and The Cumberland 3 estaban sobre el escenario. Su cantante dirigía compulsivamente a la concurrencia a un punto de no retorno.

Cuando la tormenta parecía que amainaría, los portugueses procedentes de Porto, TT Syndicate se encargaron de subir todavía más, si cabe, la intensidad de los directos, llevando a cabo una actuación espectacular y siendo el mejor broche final para una noche perfecta.

A partir de entonces, los djs invitados, Sr. Varo del Funtastic, Diego RJ, el factotum del celebrado programa El Sotano de R3 entre otros, hicieron posible que la gente se olvidara del tiempo, consiguiendo que la 4ª edición del Pin Up cumpliera con creces las expectativas creadas, e incluso las superara llegando a rozar el 'sold out' en una discoteca mítica referente por haber sido la primera en todo el Estado en tener la licencia como tal, allá por 1966.