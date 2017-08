El Pin Up explota en su cuarta edición Actuación del grupo valenciano Los Blue Marinos en un chiringuito de la playa. / lp El festival arranca en unas horas en la mítica discoteca La Hacienda de XàbiaCuatro grupos serán los encargados de subir los decibelios y hacer bailar a los asistentes en una cita que reunirá a los amantes del rock & roll JOAN COMPTE GANDIA. Sábado, 19 agosto 2017, 01:06

Los Blue Marinos calentarán el ambiente del centro histórico de Xàbia a la hora del vermut (sobre las 13 horas ), con su instro surf para que por la noche todo el mundo esté ya en situación de subirse a la mejor ola posible para soportar la descarga sónica que les espera en el Festival Pin Up que se celebrará en la discoteca La Hacienda a partir de las 21 horas.

Desde 2005, Sebastián Marino a la guitarra y autor de los cuatro temas del disco, José L. Segura a la batería, y Nacho al bajo, son Los Blue Marinos. Unos músicos que han integrado formaciones tan destacadas e imprescindibles de la escena como Wau y Los Arrrghs!!!!, Los Fletanes, Los Cinco Ibéricos, o al otro lado del charco, los argentinos The Surfacers o Ventures.

Cuatro grupos serán los culpables de que los asistentes puedan bailar como posesos hasta la extenuación en una cita que prevé un lleno hasta la bandera en La Hacienda.

A las 22 horas Hombre Lobo Internacional, incorporación sorpresa de última hora, abrirá la velada con su psycobilly blues. Desde Palma de Mallorca, Paul Chaney es el único integrante de la banda, que toca la batería con los pies, la guitarra con las manos y además canta. Ha grabado varios EP's además de versionear en directo a The Cramps, Chan Romero o The Trashmen, siempre tomando como referente el rock and roll clásico. Este Hombre Lobo Internacional existe desde 2014, y sus directos suponen volver a la esencia del rock más primitivo y salvaje.

Los malagueños The Oddballs saltarán al escenario sobre las 23.15 horas para deleitarnos con una suculenta ración de frat-rock and roll-garage y un directo demoledor, definido por Diego RJ de El Sotano de R3, con esta frase «son como el tren de la juerga que va directo al infierno».

King Salami and the Cumberland 3 serán los siguientes en subir al escenario y para rematar, sobre las 2 de la madrugada será el turno de los lisboetas TT Syndicate, una superbanda de Soul-R&B presentando su nuevo y aclamado álbum.

Después de los conciertos, Diego Swamper de El Sotano de R3, Sr. Varó culpable del Funtastic Dracula Carnival, Emilio Ortega , afamado pinchadiscos internacional, y el mismísimo Jose Miguel García Crivillen , alma mater y dj residente de Cactus Club.

Referente musical

Además, para todos los noctámbulos que acudan a la cita musical estará abierto el food truck durante la noche y hasta las 8 de la mañana. Además, el festival cuenta con servicio de autobús desde Oliva con viajes de ida y vuelta.

Un festival que en solo tres ediciones se ha convertido en un referente en cuanto a programar rock and roll de mucho octanaje combinando perfectamente nombres internacionales con locales sin perder nivel de exigencia en sus directos, con claro ejemplos como la portentosa actuación de The Excítements el año pasado.

Todo ello hace un coctel explosivo e imprescindible para ser valorado, sin lugar a dudas, como la mejor oferta de rock and roll del fin de semana.