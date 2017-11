Estudiantes de colegios de Gandia y Tavernes llevan dos meses sin profesor de religión

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció ayer que dos centros educativos de la Safor carecen de profesor de religión. El sindicato explicó que alumnos del CEIP Cervantes y del CEIP Divina Aurora, de Gandia y Tavernes, están desde que empezó el curso sin profesor, dos meses.

Esto se suma a la carencia del Jaume II El Just de la Vall, donde, como ya anunció este periódico, no hay docente de religión desde el inicio de este curso. El sindicato indicó que Conselleria de Educación todavía no ha adjudicado las plazas de estos docentes. Ni en las adjudicaciones previas al inicio de curso ni en las realizadas en los más de dos meses que lleva transcurridos se ha cubierto esa plaza. Esta circunstancia provoca que su alumnado carezca de docente.

CSIF explicó que una vacante surge tras una jubilación, una circunstancia ya prevista. El sindicato señaló que el 3 de noviembre se adjudicaron 33 plazas de religión, pero no se cubrieron las de la Safor.