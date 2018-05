El escolta del Hispagan Carlos Gil afirma que hará lo imposible por estar en la final S. ROCA Martes, 15 mayo 2018, 00:33

gandia. El escolta del Hispagan Gandia, el deportista Carlos Gil, lo tiene claro: jugar la final a cuatro es la única opción que baraja su cerebro. La aparatosa lesión que sufrió hace unas semanas hizo pensar que no podría estar en la cita más importante del año para el club de Gandia, pero ayer mismo entrenó por segunda vez y todas las sensaciones son buenas.

«Noto dolor y no estoy al cien por cien, pero después de lo que sentí cuando me lesioné, pensaba que había acabado todo para mí, por suerte puedo entrenar y no voy a dejar pasar la ocasión de jugar esta fase en casa», añadió el integrante del Hispagan Gandia.

El jugador gandiense cree que los aficionados van a poder disfrutar de un fin de semana de puro baloncesto: «Por un lado la emoción de la pelea por el ascenso y por otro lado, por lo que he podido ver de los rivales, sin duda estamos ante cuatro equipos totalmente distintos que van a hacer disfrutar a la gente porque verán variedad de estilos y formas de entender el baloncesto».

Primera victoria

Gil cree que el apoyo del público en Gandia será la clave del partido: «Sé que el pabellón va a llenarse y que serán tres días increíbles». «Su apoyo será fundamental y sólo espero que podamos brindarles un bonito espectáculo. Para mí ganar el primer partido es fundamental, pero cualquier rival nos lo va a poner difícil», añadió el escolta del club local.

Por último, el gandiense remarcó el estado de forma con el que llegan los jugadores del Hispagan a esta Final: «Llegamos muy fuertes, yo creo que en el mejor momento de la temporada y con ganas de hacer las cosas bien». «Han pasado muchas cosas durante la temporada lesiones y malos momentos, pero aquí estamos y sólo nos queda disfrutarlo», concluyó.