La empresa descartada para dirigir Valldigna Ràdio denuncia irregularidades en la gestión La mercantil perjudicada pide al ejecutivo de Tavernes que actúe sobre la emisora y el gobierno asegura que todo se ha hecho según el pliego REDACCIÓN TAVERNES. Sábado, 28 octubre 2017, 00:59

Una de las empresas que concursaba en la licitación de la radio municipal de Tavernes ha pedido al gobierno que actúe sobre esta emisora. Según la mercantil, podrían estar incumpliéndose las mejoras presentadas en la licitación del servicio periodístico de la nueva emisora. La radio vallera no ha adquirido la penetración esperada en la audiencia y a eso hay que sumar los problemas legales que se le añaden. Al consistorio le han interpuesto un contencioso administrativo, que ha sido admitido a trámite, al presuntamente haber cometido irregularidades en la licitación de este servicio.

Además del contencioso, la empresa aspirante a la adjudicación ha señalado que no se han cumplido las mejoras presentadas en la licitación. Aporta un documento del consistorio en el confirma que no se han realizado cursos de formación, ni se han producido los programas especiales y de asociaciones que se esperaban y pide que el ejecutivo actúe conforme lo que se fijó en la concesión.

Desde el gobierno, el edil Enrique Chofre ha señalado a LAS PROVINCIAS que «no tenemos constancia de que se haya hecho alguna cosa que no estuviera en el pliego de condiciones». El concejal aseguró que el ayuntamiento «tiene constancia de que se ha hecho una propuesta a todas las asociaciones para participar, pero desgraciadamente ninguna se ha interesado».

Además, Chofre indicó que ahora se está buscando la colaboración de las comisiones falleras para que se animen a participar, aunque reconoció que «los comienzos son complicados, pero desde el consistorio queremos que el tejido asociativo se sume a la radio municipal».

La adjudicación del servicio se licitó a coste cero con las mejoras de realizar más de siete mil horas anuales de formación, otras tantas de programas especiales y soporte técnico para asociaciones. Frente a esto hay seis horas de programación de lunes a viernes. El ejecutivo entendía que las mejoras eran en función de la disponibilidad y no un compromiso firme de realizarlas. El contencioso administrativo tiene varias líneas argumentales contra la licitación dada por el consistorio. Plantea que el servicio a coste cero puede ser temerario, además de un exceso en las mejoras que resulta muy difícil de cumplir tal y como se ha visto.

Ofertas publicitarias

La mercantil que planteó el contencioso también explica que en las últimas semanas ha habido comercios que han asegurado recibir ofertas especiales para anunciarse en la emisora. Por ese motivo, piden al consistorio que investiguen esas bonificaciones por si no están recogidas en la memoria económica de la radio, un aspecto sobre el que Chofre apuntó «no tener constancia de que se haya impuesto una tasa que no esté establecida». La mercantil denunciante ha señalado que no tienen ningún problema con la actual empresa que realiza el servicio, pero exige al ejecutivo que cumpla con su labor de velar por el interés colectivo y el cumplimiento de los compromisos.