El descenso de pernoctaciones en Gandia se debe a la supresión de triples en los hoteles El atentado de Barcelona y las tormentas de agosto han influido en la bajada de la ocupación pero los empresarios afirman que los «datos son buenos» Ó. DE LA DUEÑA GANDIA. Jueves, 28 septiembre 2017, 00:22

El descenso de pernoctaciones en los hoteles de la playa de Gandia durante el mes de agosto tiene varias causas, pero una de ellas y, al parecer, la de más peso es la supresión de habitaciones triples en algunos establecimientos. Varios alojamientos han eliminado este tipo de estancias con el fin de ofrecer mayor calidad a sus huéspedes y, además, intentar mejorar el margen de beneficios de cara a las próximas temporadas.

Esta fue una de las ideas que aportó el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Safor, Vicente Frasquet, tras conocer los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que revelaba que durante el pasado més de agosto habían bajado las pernoctaciones, el número de viajeros, el grado de ocupación en la playa y los empleos generados en el sector turístico.

Frasquet explicó que los datos varían cada año: «Es normal que oscilen y más cuando vamos introduciendo cambios para mejorar el servicio que damos a nuestros clientes». El número de viajeros cayó en agosto en casi 15.000, mientras que las pernoctaciones lo hicieron en 4.000. Esto tiene también otras causas.

«En agosto llovió algunos días y cayeron un poco las temperaturas, eso afecta al sector. Por otro lado, el atentado de Barcelona también hizo mella, ya que mercados como el británico se resintieron levemente», dijo Frasquet.

Remarcó que no hay causas concretas para esta pequeña disminución de las cifras, «pero todo hace que las cosas puedan variar». En ese sentido, reconoció que agosto no ha sido tan bueno como en 2016: «Las cifras han estado más bien cercanas a las de 2015». Sin embargo, «julio fue como la temporada anterior y la primera quincena de septiembre está siendo más buena que la de 2016». Frasquet pidió algo de calma y no obsesionarse con los datos de verano. «Durante la temporada trabajamos y llenamos todos, el problema viene en invierno. Son meses muy duros y si te despistas no salen los números», aseveró.

Frasquet defendió, por otro lado, la táctica de reducir la ocupación en las habitaciones: «Dejar de ofrecer triples y que sean dobles hace bajar el número de pernoctaciones, por ejemplo, pero das más calidad a los turistas y permite mejorar el servicio, algo que a la larga es bueno para los establecimientos y, sobre todo, para el destino».

Finalmente reconoció que hay algún establecimiento que ha trabajado menos, pero insistió en que eso es «algo normal» en esta industria: «No todos los años son iguales. Teníamos buenas expectativas tras el año 2016, que fue muy bueno, pero en general este ha sido positivo».