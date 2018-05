Los daños en el retén obligan a Policía y Guardia Civil a acoger a los presos que esperan ir a la cárcel El exalcalde Arturo Torró y el exconseller de Justicia Luis Santamaría inauguraron el retén en 2015. / j. peret Los sindicatos alertaron al gobierno actual en 2015 de las carencias de los calabozos y el ejecutivo de Gandia reforzó las puertas y los cerrojos Ó. DE LA DUEÑA GANDIA. Miércoles, 9 mayo 2018, 00:22

El mal estado de los calabozos de la Central de la Policía Local de Gandia ha obligado al gobierno local (PSPV y Més Gandia) a impedir que se recluya en las celdas a presos de forma temporal. Los malhechores permanecerán, de momento, en dependencias de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, como informaron desde el ejecutivo.

El consistorio ha remitido una misiva a los juzgados de Gandia mediante la que informa de la imposibilidad de acoger delincuentes hasta reparar los daños que se han producido en las celdas y cerrar varios expedientes de investigación que ha abierto para conocer si hubo algún tipo de negligencia en la construcción del retén.

Estas dependencias albergan de forma habitual a los delincuentes que, tras ser detenidos, se derivan a la cárcel por el juez de guardia. Allí esperan, generalmente unas horas, a la Unidad de Traslado, un equipo de la Guardia Civil que viaja desde Picassent para llevar al preso a la institución penitenciaria.

Gandia, como cabeza de partido judicial, tiene la obligación de contar con este tipo de calabozos y dar servicio a todos los municipios que integran esta unidad territorial. Pero la fuga de un preso el pasado viernes por la tarde ha desatado la polémica en la ciudad.

Reja colocada con yeso

El caco, que llevaba pocas horas en la celda, arrancó la reja de la ventana, que estaba colocada con yeso, y huyó. Todo ello ha quedado registrado en los sistemas de vigilancia, pero desde el gobierno local han afirmado ya que impulsarán una auditoría para examinar la obra.

Pero, además, el bipartito quiere «depurar responsabilidades», como dijo ayer el edil José Manuel Prieto, e investigará qué agentes hicieron fotografías de la reja destrozada y quiénes grabaron la huida del joven delincuente de las pantallas del circuito de seguridad. Este vídeo ha circulado por gran cantidad de dispositivos móviles de Gandia.

Ante esta situación, desde el PP de Gandia aseguraron que el gobierno actual supo en septiembre de 2015 de las carencias de las celdas de la Central de Policía Local, como así se lo hicieron saber los sindicatos en una reunión.

El portavoz del PP en Gandia, Víctor Soler, explicó que el traspaso de funciones desde la antigua central se hizo de forma gradual y que las celdas estuvieron operativas ya bajo el gobierno de PSPV y Más Gandia. El popular reclamó celeridad a los socialistas y máxima transparencia para que se conozcan todos los detalles de los expedientes reservados que se han impulsado.

Además, Soler reclamó a los socialistas que impulsen más auditorías en la ciudad: «Deben analizar los daños del Teatro Serrano, que inauguraron hace varias legislaturas; la plaza del Prado, que al día siguiente ya tenía goteras en el aparcamiento subterráneo, o la piscina del Grau, donde el aire se llevó la cubierta en el año 2009».

La concejala de Seguridad de Gandia, Àngels Pérez, indicó que esta reunión se produjo, pero que las peticiones de los sindicatos se subsanaron: «Se repararon puertas y se colocaron cerrojos de seguridad que no existían para garantizar la integridad de presos y agentes».

Más reuniones

Poco después se mantuvo otro encuentro con los sindicatos, añadió, y se acordó que las celdas entraran en funcionamiento. «Lo que no podíamos saber de ninguna manera es que las paredes eran de pladur y que las rejas de las celdas estaban ancladas sobre yeso», dijo la titular de Seguridad, quien agregó: «A medida que hemos detectado daños, con la colaboración de los sindicatos, los hemos reparado. Esta legislatura, ya hemos invertido más de 80.000 euros en este tipo de trabajos», agregó.

Prieto agregó: «Oír hablar al PP de Seguridad Ciudadana y obras es como oír hablar a Mortadelo y Filemón de profesionalidad. Uno no puede hablar de lo que no conoce. El PP nunca ha conocido la responsabilidad política ni tuvo profesionalidad a la hora de inaugurar unas dependencias donde no dudaron en hacerse fotos con el casco 25 veces».