«Dani Muñoz fue el mejor en defensa y demostró que los jóvenes del equipo llegan preparados» Dani Muñoz, dorsal 9 con Torregrosa en la espalda, en una acción ante L'Alfàs del Pi. / bàsquet gandia El entrenador del Hispagan, Víctor Rubio, reivindica la importancia de que la final a cuatro se juegue en Gandia y el público lo disfrute

El Hispagan Gandia llega a la final a cuatro con la moral a tope, la afición enchufada y ese proyecto que dijo hasta la saciedad Víctor Rubio que «estaba en construcción» con los cimientos sólidos y la fachada reluciente. Tanto es así que hasta los más jóvenes llegan en un momento de madurez suficiente, aunque relativa.

Rubio sabe que jugar en el pabellón será para ellos un argumento más para crecer: «Cuando los jóvenes juegan en casa están más seguros, más protegidos. Fuera es más complicado que tengan minutos porque son situaciones diferentes».

«El sábado ante l'Alfàs del Pí estuvieron fantásticos», aunque el técnico quiso detenerse en uno de ellos: «Dani Muñoz estuvo soberbio en defensa los minutos que estuvo en pista. Esto la estadística no lo dice, pero yo sí. Los chicos llegan preparados a estas alturas de la temporada y van a tener opciones en la final y sé que van a estar preparados. Para los jóvenes del equipo va a ser muy importante jugar en casa».

Miller, determinante

El polo opuesto es Miller. Enorme como siempre e idolatrado por la afición, su historia parece no tener fin: «Miller me recordó antes del partido los abrazos que nos damos con los anteriores ascensos y me dijo que había que repetir. No sé lo que le queda, pero sé como es y mientras pueda va a seguir siendo determinante para nosotros».

En la celebración por el título de liga volvió a comprobarse la comunión con el público: «No sé en qué momento la gente decidió empezar a bajar e involucrarse con los jugadores, abrazarlos. Ver a tanto niño orgulloso de hacerse fotos con los jugadores es para un club como el nuestro súper importante. Siempre nos hemos sentido muy queridos».

Y reiteró la importancia de lo conseguido: «Espero que la afición disfrute de tres días mágicos. Vamos a ser una de las cuatro ciudades que en toda España va a disfrutar de una fase así y esto hay que valorarlo y disfrutarlo».