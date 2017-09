Daimús costea el material escolar y los libros de los 500 alumnos con 40.000 euros La escoleta infantil recibirá ayudas para comprar material. / lp El gobierno local amplía las ayudas para evitar que las familias con hijos en edad escolar tengan que aportar grandes cantidades de dinero Ó. DE LA DUEÑA DAIMÚS. Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:06

El Ayuntamiento de Daimús ha dado un paso más en su apuesta por impulsar la educación pública y por fomentar las ayudas a las familias en materia educativa. En ese sentido, el gobierno local, del Partido Popular, destinará este curso hasta 40.000 euros en ayudas tanto para la compra de libros como para la adquisición de todo el material escolar. El objetivo del ejecutivo que dirige Javier Planes «es que los vecinos de Daimús no gasten nada en Educación y que tengan el apoyo de la administración local para que los estudiantes de todas las edades puedan cursar sus estudios sin el menor apuro económico».

Por ello, Daimús ha ampliado las ayudas que hasta ahora destinaba a la educación y ha elevado la partida hasta los 40.000, una cifra muy significativa al tratarse de una población de 3.200 habitantes. Esto demuestra, según Planes, el buen funcionamiento económico de la localidad «que puede respaldar a las familias en una las cosas más importantes de la vida: la educación de sus hijos».

La cantidad total que ha previsto Daimús se repartirá entre sus más de 500 estudiantes. Habrá ayudas para libros y material escolar para alumnos de todas las etapas educativas, desde guardería hasta los estudios de bachiller y ciclos formativos.

Planes indicó que Daimús siempre ha costeado los libros de los estudiantes, pero ahora con la llegada de Xarxa Llibres «se da un paso más» y se pasa a pagar el material escolar «para que las familias se despreocupen».

Ayudas a bachiller y ciclos

El alcalde explicó que los alumnos de bachiller y ciclos formativos recibirán 100 y 120 euros respectivamente para comprar sus libros, ya que no entran en las ayudas del Consell: «Nosotros no dejamos de lado a nadie. Si hay ayudas es para todos nuestros alumnos».En el caso de los estudiantes de la ESO las subvenciones serán de 50 euros y en el resto de etapas, escoleta, infantil y primaria se costea todo el material, por lo que los padres no tendrán que pagar nada.

De hecho, el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con el colegio municipal, el CEIP Mestre Rafael Noguera para hacerse cargo del material que necesita el centro para este curso. «Este centro, el único de Daimús, recibirá 7.000 euros para todo tipo de enseres. Será el centro quien decida a qué lo destina, siempre para material de uso de los más pequeños de la población», relató el alcalde.

Todas estas medidas para mejorar el sistema educativo en Daimús se unen a la reciente ampliación de la escoleta con un aula específica para menores de cero a un año.