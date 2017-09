El PP critica el retraso en el Ausiàs March REDACCIÓN. Sábado, 2 septiembre 2017, 00:54

El Partido Popular de Gandia criticó ayer que no estén cumpliendo los plazos en la mejora y rehabilitación del instituto de Ausiàs March, ya que en este centro ya debían haber comenzado los trabajos. «Las excusas ya no convencen ni al AMPA del instituto, que ya plantea movilizaciones para defender la enseñanza pública, frente a un gobierno local y autonómico, que en dos años de legislatura no ha acometido la reforma o construcción de ningún centro», indicaron desde el PP.