Contelles tienta a los militantes de la Safor Mari Carmen Contelles acudió hace unas semanas a Tavernes para reunirse con militantes de la Safor. / lp La portavoz del PP en la Diputación visita Gandia para estrechar lazos y buscar apoyos Ó. DE LA DUEÑA Sábado, 10 junio 2017, 00:01

Ocho días han pasado desde que Vicente Betoret, presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, acudiera la Safor para recabar apoyos en su lucha por revalidar el cargo, hasta que su máxima rival, Mari Carmen Contelles, ha decido acudir también la comarca para estrechar lazos con los militantes.

La visita de Contelles, portavoz del PP en la Diputación de Valencia y exalcaldesa de la Pobla de Vallbona, no se produce en un momento cualquiera. Tanto ella como Betoret están inmersos en una guerra de partido por copar el máximo puesto de responsabilidad provincial, aunque en el partido ya se sabe que este enfrentamiento está llamado a acabar con la creación de una gestora.

Por otra parte, hay una tercera persona en discordia, María José Penadés, exalcaldesa de La Font de la Figuera, que también aspira al cargo, aunque, al parecer, sus opciones son escasas.

Contelles llega hoy al Grau de Gandia a primera hora. La popular participa en un almuerzo que arranca a las 10 horas en un bar del distrito del puerto. En principio, es una visita «habitual, de las que hacen los altos cargos a las comarcas periódicamente», señalaron desde el PP de Gandia, pero en el fondo Contelles quiere ganarse a los militantes de la ciudad para el momento en que le hagan falta sus apoyos, si es que se celebra Congreso.

De momento parece que este cónclave se aleja en el tiempo, ya que cada vez está más cerca la creación de una gestora provincial para acabar con las tensiones de los últimos meses. Si finalmente se da el paso y se pone en marcha este organismo serán el coordinador general nacional del PP, Fernando Martínez-Maillo, y la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, quienes acuerden cómo hacerlo.

Al acto de Gandia acudirán, previsiblemente, ediles de varias localidades de la comarca. Es posible que estén en el encuentro concejales de l'Alqueria, Tavernes, Bellreguard, La Font o Guardamar de la Safor. Seguramente aparecerá alguno más por el almuerzo y no se descarta que participen también concejales de otras comarcas, de la Vall d'Albaida, por ejemplo.

Lo que no está tan claro es que acudan al almuerzo, o al menos, no parece estar previsto, alcaldes del PP en la Safor. Betoret, en su charla en Oliva del pasado viernes, sí que reunió a primeros ediles populares. Estuvieron Javier Planes, de Daimús, y Toni García, de Ròtova. Quizá decidan ir en el último momento, pero ayer no lo tenían claro. Betoret habló de varios temas en la Ciudad Condal y, como no podía ser de otra manera, los responsables del partido local le acompañaron y ejercieron de anfitriones, como ocurrirá hoy en Gandia.

El actual presidente aprovechó el acto para criticar las practicas del Consell, pero en el fondo también quiso confraternizar con sus compañeros y lograr apoyos. De hecho el acto acabó en una amigable cena. Hoy Contelles acude a la capital de la Safor, donde sabe que buena parte de la militancia local y de la dirección del partido en Gandia está con ella en su carrera para liderar el partido a nivel provincia.