El Consell propone apuntalar más aulas en La Font y que los jóvenes regresen a clase Una de las aulas apuntaladas tras aparecer las grietas. / lp El AMPA y los alumnos declinan volver al colegio y exigen a Educación un técnico que evalúe los locales para dar el visto bueno a la reubicación Ó. DE LA DUEÑA LA FONT. Miércoles, 18 octubre 2017, 00:42

La comunidad educativa del CEIP Francesc Carròs de La Font ha declinado la oferta llegada del Consell para que los alumnos vuelvan a las aulas y realizar un traslado progresivo de los estudiantes a otros locales municipales ante el creciente deterioro del centro.

En la escuela han aparecido grietas en las últimas semanas y hubo que clausurar cuatro aulas y apuntalar dos de ellas, para prevenir desprendimientos y evitar cualquier tipo de daño en los alumnos o en los miembros de la comunidad educativa.

Una inspectora de educación se reunió el mediodía de este lunes con representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de La Font, la directora del centro y miembros del claustro. El objetivo de la funcionaria era reconducir la situación para que los alumnos regresaran a las aulas y no perdieran más días lectivos. Buena parte de los estudiantes iniciaron el martes de la semana pasada concentraciones para exigir un nuevo colegio.

La propuesta de la empleada pública cayó en saco roto. La hoja de ruta que la funcionaria planteó a la comunidad educativa consistía en tres puntos. El primero de ellos era que todos los alumnos regresaran a las aulas, eso sí, apuntalando otras clases y algún pasillo del centro.

Edificios municipales

El segundo paso era comenzar con la reubicación de los jóvenes en otros locales, pero cuando estos estuvieran listos y hubiesen recibido el visto bueno de los técnicos de la Conselleria de Educación. La idea es utilizar el Edificio Polivalente, la Escoleta o las oficinas de Turismo como clases de forma provisional.

En este momento los más mayores pasarían al pabellón infantil, que está mejor conservado hasta que hubiera un espacio adaptado para ellos en algún recinto de La Font. El tercer punto, y último, sería que todos los estudiantes dejaran el colegio y estuvieran en otros emplazamientos municipales.

Esta propuesta se debatió y se votó grupo por grupo. El resultado del debate fue una negativa rotunda y la exigencia de que los locales alternativos estén listos cuanto antes, como explicó la presidenta del AMPA, Cristina Naranjo. «No queremos que los niños y niñas vuelvan a las clases, puede ser peligroso», relató la dirigente.

Malestar de los padres

Desde el AMPA han trasladado a la conselleria que dirige Vicent Marzà su malestar ante el retraso del técnico que tiene que evaluar los locales alternativos: «Hace más de una semana que empezaron las protestas y un mes desde que apareció la grieta. El empleado público ya podía estar aquí y ver cuáles son los emplazamientos que proponemos desde La Font».

Naranjo lamentó este retraso y dijo no entender cómo un técnico no puede estar en un punto de la Comunitat Valenciana de un día para otro ante un urgencia de tal envergadura. «El colegio de La Font y la situación que estamos viviendo los padres y los alumnos es alarmante, consideramos que no se nos está prestando la atención que nos corresponde. El técnico ya tendría que estar aquí y ver si los locales son válidos para dar clase a los escolares del municipio».