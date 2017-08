Concierto nocturno de la SIUM en la iglesia REDACCIÓN. Sábado, 19 agosto 2017, 01:06

La banda sinfónica de la SIUM de Tavernes ofrecerá mañana un concierto en la capilla de la iglesia de la playa. 'De reis i reines' es el título del concierto que comenzará a las 22.30 horas. Los músicos interpretarán obras como Pompa y circunstancia de Edward Elgar, The Kings go forth de Edward Gregson o la conocida God save the Queen de la banda de rock Queen.