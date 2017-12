Comunica2 aborda en 2018 la difusión del turismo y el deporte en las redes sociales Una edición anterior del congreso Comunica2. / lp El congreso del Campus de Gandia trae a expertos de la talla de José Luis Rojas Torrijos o Manuel Lucero, responsable de conferencias de Google Ó. DE LA DUEÑA GANDIA. Viernes, 15 diciembre 2017, 01:20

La edición de Comunica2 de 2018 hará especial hincapié en la difusión del deporte y el turismo en las redes sociales. El congreso que se celebra cada año en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) atrae a profesionales de toda España y suscita el interés de muchos otros en América del Sur. El congreso Comunica2 será los días 15 y 16 de febrero

Para el próximo año se contará con profesionales que contarán su experiencia en el mundo de las redes y se ahondará en cómo tratar los temas relacionados con el turismo y el deporte, dos sectores claves en la economía de Gandia y de la Comunitat Valenciana.

Estas son dos de las novedades que se destacaron ayer en la presentación del programa del congreso, en la que participaron Diana Morant, alcaldesa de Gandia; Rebeca Díez, codirectora de Comunica2 y profesora del Grado en Comunicación Audiovisual; Alberto Sancho, titulado UPV y coordinador del congreso, y Vicent Altur, responsable de emprendedurismo y Cátedras de Empresa en el Campus de Gandia de la UPV.

Periodismo deportivo

El programa completo del congreso está disponible en la web comunica2.webs.upv.es; la inscripción está abierta y con precio reducido hasta final de año. «Teníamos una deuda pendiente con el periodismo deportivo», indicó Díez.

Para compensarlo, se contará con dos ponentes de primer nivel: Mercè Sanjuan, fundadora y CEO de la productora @gordonseen, deportista de pruebas de ultradistancia y creadora de contenidos para su canal Youtube, con 3 millones de reproducciones.

La ponente ofrecerá la charla 'Motivación al límite'; José Luis Rojas Torrijos, periodista, profesor universitario y autor del libro 'Periodismo deportivo de manual', hablará sobre 'Nuevas narrativas en el periodismo deportivo'. Según el autor, «las redes sociales, muy especialmente Twitter, han cambiado definitivamente el periodismo y las rutinas diarias que el profesional seguía para obtener la información».

El turismo recupera protagonismo en Comunica2 y les dedica una mesa redonda: 'Turismo en redes', en la que expertos de las plataformas Minube, Invat.tur, Transmeditarranea y Lastminute reflexionarán sobre las nuevas formas de interacción y promoción turística.

Morant afirmó que la ciudad «se enorgullece de acoger el congreso académico más importante que se celebra en la Safor y uno de los más prestigiosos en materia de redes sociales de España». «Gandia, como primera Capital Cultural Valenciana de la historia, título otorgado por la Generalitat, como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, título otorgado por el Ministerio de Economía y Competitividad y como ciudad inteligente y adaptada en el mundo digital, no puede más que apoyarlo una vez más. Iniciativas como esta son las que ayudan a construir la marca de ciudad que queremos», agregó. Altur destacó el valor de Comunica2 como foro de interacción entre estudiantes, empresas y profesorado. «Este año, por ejemplo, Transmediterránea patrocina la conferencia de Millán I. Berzos, que hablará de 'Youtubers y otras especies'; Juan Manuel Lucero, responsable de conferencias de Google New Lab, reflexionará sobre los trolls; Ismael Nafría, escritor especializado en medios digitales explicará cómo se reinventó el New York Times y que función ha tenido su gestión de redes sociales. Finalmente remarcó el apoyo «de una organización tan reputada como Fundéu BBVA».