Compromís asume la alcaldía de Bellreguard, en cumplimiento del pacto de gobierno Joan Marco ha renunciado a su cargo como alcalde EFE Valencia Miércoles, 27 septiembre 2017, 13:19

Àlex Ruiz (Compromís) asumirá la alcaldía de Bellreguard el próximo sábado, de acuerdo con el pacto de legislatura firmado con el Partido Socialista por el que Joan Marco ha renunciado a su cargo como alcalde.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bellreguard en un comunicado, el diputado de carreteras, Pablo Seguí, la secretaria comarcal del PSPV, Tere Reig, y otros alcaldes y cargos socialistas han acompañado a Marco en el pleno extraordinario en el que ha verbalizado su renuncia.

En su discurso, Marco ha resumido los 27 meses de gobierno como "un gran esfuerzo colectivo con la ilusión y el sentido común por bandera, como filosofía para mejorar el día a día de nuestra ciudadanía".

"He intentado poner en práctica aquello que, cuando empezaba en la política, me enseñó una persona que hoy no está entre nosotros y disfrutaría de compartir este momento", ha declarado el exalcalde.

Marco ha repasado todo lo que se ha conseguido en poco más de dos años de legislatura: "La mejora en accesibilidad, transparencia, políticas sociales o participación ciudadana; la Casa de la Música; la cubierta de la pista de baloncesto; la plaza de la Ribera o los accesos a la playa y al paseo del Mediterráneo".

También ha citado el aparcamiento de la calle San Francisco o la mejora de las calles del Senia y de Mallorca, así como "una sociedad más comprometida y solidaria que nunca gracias al Plan de Igualdad, Inclusión y Cohesión Social de Bellreguard".

Marco ha resaltado la "inversión constante y la intensa colaboración con los centros educativos públicos, las mejoras en materia de circulación y seguridad vial, el pago a proveedores en menos de 30 días o la deuda cero".

El socialista ha destacado las 'Converses de Maig', el nombramiento de Joan Pellicer como Hijo Predilecto o el diploma de reconocimiento a la banda de música.

Durante el pleno, Marco ha agradecido el trabajo de los concejales y las asociaciones, especialmente la Asociación de Mujeres de Bellreguard, que, "a la hora que fuera, el día que fuera y para lo que fuera, siempre han estado ahí".

También ha dado las gracias a la Diputación y a la Generalitat, así como al PSPV "por la confianza" para elegirlo como candidato y a Compromís "por el apoyo garantizado, que será recíproco con el próximo alcalde", Àlex Ruiz.

"Con diálogo, como hasta ahora, llegaremos a consensos importantes, siempre mirando por el bien de Bellreguard y el de su gente", ha expresado.

Respecto al PP, el ya ex alcalde ha indicado que le hubiera gustado "encontrar su apoyo en alguna iniciativa más" y, en respuesta al portavoz popular, Jaume Ascó, ha recordado aquello que "se ha hecho mal o queda pendiente".

Àlex Ruiz ha señalado que "los dos años de pacto de gobierno han sido positivos para Bellreguard, hemos respetado que el PSPV marcara los ritmos y, a partir del sábado, sabemos que contaremos con el mismo respeto y lealtad".