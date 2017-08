«Competir en la Spartan Race me hace sentir como una guerrera» Sofía Bernabeu, tras cruzar la línea de meta en una carrera. / lp Sofía Bernabeu se prepara para participar en el campeonato europeo y en el Mundial que se celebrarán en el mes de septiembre LEYLA GALLEGO GANDIA. Sábado, 19 agosto 2017, 01:06

Cuando apenas queda un mes para que se dispute el campeonato europeo de Spartan Race, Sofía Bernabeu pisa el acelerador para llegar en las mejores condiciones y alcanzar el soñado podio.

Esta deportista, natural de Gandia, ya ha cosechado innumerables éxitos a lo largo de su carrera. Sofía se prepara estos días para afrontar el duro reto que supone competir en unas pruebas de obstáculos en las que se combinan velocidad, fuerza y agilidad a partes iguales.

El europeo se celebrará los días 16 y 17 de septiembre en el Principado de Andorra. Desde el pasado 9 de agosto se encuentra en los Pirineos haciendo un entrenamiento intensivo. Allí, la gandiense representará a España en el individual del sábado, y el domingo repetirá pero con los dos veteranos en este tipo de carreras, Albert Soley y Alejandro Samper.

Apenas dos semanas más tarde, el 30 de septiembre tendrá lugar el Mundial de Spartan Race en el Lago Tahoe (California). Desde la misma organización, y después ver los impecables resultados de la española, se han ofrecido a cargar con los gastos de alojamiento e inscripciones para contar con ella. En tierras californianas, Sofía volverá a competir con Soley, por quien siente profunda admiración.

Para alcanzar sus objetivos Bernabeu se prepara a conciencia seis días a la semana. Ha contratado a un entrenador personal, el conocido atleta valenciano, Félix Pont, con quien trabaja tres veces por semana. Con Pont se esfuerza para mejorar en las pruebas de velocidad, que hasta ahora habían sido su punto débil.

«He mejorado mucho con él. Empezamos de cero. Al principio me costaba coger ritmo y las tiradas largas se me hacían eternas. Tuvo mucho paciencia conmigo y me acopló todos los entrenamientos en base a lo que pedía mi cuerpo», asegura Sofía.

Además, por su cuenta realiza tres veces por semana entrenamientos de fuerza. «Ahora en verano me gusta hacer calistenia al aire libre, y en invierno prefiero los ejercicios anaeróbicos dentro del gimnasio», comenta. También, un día a la semana práctica pilates para prevenir lesiones. Para ella, esta es la parte más importante del entrenamiento.

Una dieta rica en vitaminas y proteínas no puede faltar en el día a día de cualquier 'espartana'. Sofía lo sabe, y por eso cuida cada comida que toma de lunes a viernes. «Los fines de semana me permito todos los caprichos, no me privo de nada. Pero es cierto que cuando no eres constante con la alimentación, te sientes pesada y no rindes lo mismo», confiesa la atleta.

Para la gandiense la constancia y la disciplina no suponen una novedad. Desde pequeña ha practicado varios deportes, y es que su padre fue nadador profesional y no ha dudado en inculcarle el amor por una vida en la que no falte la actividad física. Con tres años la apuntaron a natación y con diez ya estaba federada por el club local. Con este equipo entrenaba seis días a la semana y acudía a campeonatos nacionales en los días libres. «Haber sido deportista de toda la vida y la disciplina me ha hecho la mujer que soy ahora», afirma la deportista, que además práctica escalada y espeleología en su tiempo libre.

Empezó en este mundo hace apenas un año, cuando un compañero de máster (es graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y tiene un máster en Prevención y Readaptación de Lesiones Deportivas), la animó a apuntarse. La Iberian Race de Gandia fue su primera carrera de obstáculos, y desde entonces no ha dejado de competir. «Quedé segunda y al terminar mi cuerpo estaba cubierto de arañazos. Al día siguiente no podía moverme, pero había valido la pena. Participar en este tipo de carreras me hace sentirme una guerrera», explica Sofía.

A esta le siguieron, Ontinyent, l'Ollería o el nacional en los Yébenes, y en todos ellos consiguió muy buenas posiciones.

Las carreras de obstáculos se dividen en dos tipos, las OCR y las Spartan. «Las OCR son de suspensión, y en las segundas premia la fuerza y la agilidad». Durante los primeros meses, la gandiense participó en OCR pero «me enteré que se celebraba una Spartan Race en Valencia y decido apuntarme 'a ver qué pasa'», comenta la joven espartana.

Allí llego a la meta en tercera posición, un éxito que le animó a competir en Barcelona, donde obtuvo un segundo puesto, y en Bilbao donde por fin subió a lo más alto del podio. En julio Sofía viajó hasta Holanda para participar en el europeo de OCR. El frío y la lluvia pasaron factura a la de Gandia, que a escasos metros de la línea de meta tuvo que cortarse la pulsera, como ellos denominan a la retirada.

Su mayor meta es ser bombero. Desde el año pasado se prepara para ello y su objetivo es presentarse a la próxima convocatoria. «Hay una oposición dentro de un año y en el momento en que se vaya acercando voy a tener que retirarme de las carreras para prevenir lesiones. Las Spartan Race me dan vida, me hacen superarme como persona y como mujer. Saco la guerrera que llevo dentro».