Una comisión de Tavernes se suma a la moda de eliminar la banda fallera para «lucir el traje» Un grupo de falleras del Passeig durante la presentación de la comisión de Tavernes. / lp Gandia cuenta con varias agrupaciones que hace años obviaron este elemento, mientras en Oliva aún se mantiene la tradición y el cambio debe aprobarlo la junta local ROCÍO ESCRIHUELA TAVERNES. Viernes, 11 mayo 2018, 00:09

La Falla Passeig de Tavernes ha dado un paso adelante y se ha sumado a la tendencia de retirar la banda de las falleras cuando van vestidas de valencianas. Una propuesta a iniciativa de un grupo de personas de la comisión que han optado por la retirada del elemento con el objetivo «de poder lucir mejor los trajes». Con esta decisión, la comisión vallera se une a lo que ya hacen otras fallas de localidades como Gandia, Carcaixent o Valencia.

Según el presidente del Passeig, Sergio Espinosa, no ha sido «una cuestión de ir contracorriente, ni machista, sino de estética». «Un grupo de falleros planteó la idea con el argumento de que no queda bien porque ahora los vestidos de valenciana están más elaborados y la banda desluce los trajes», indicó. Y es que es los trajes son un elemento esencial de la fiesta y sus elevados precios han llevado a las mujeres a querer apostar por darle vistosidad. El precio de un traje de valenciana puede oscilar desde los 2.500 euros hasta una cantidad infinita que cada uno esté dispuesto a desembolsar.

Además, las falleras consideran que se estropea la manteleta al tener que sujetarla a la banda con una aguja imperdible, y también que en ocasiones, con la lluvia puede manchar la tela del vestido.

La propuesta recibió la aceptación de los presentes en la asamblea, y a partir de este año, que celebrarán el 35 aniversario de la falla, las mujeres ya no lucirán la banda. No obstante, Espinosa apuntó que si algunos falleros consideran que esta decisión no es apropiada, se podría debatir el tema convocando otra reunión, siempre que se cumpla las condiciones de cuota para una nueva celebración. Lo que si dejó claro Espinosa es que la retirada de la banda, será para todas las falleras del Passeig, y no se dejará a libre elección, sino que esta resolución es de cumplimiento para todas. Únicamente tendrán potestad de lucir la banda, las falleras mayores, cargo que en 2019 ostentarán Encar Guijarro y Alba Alminaña.

Esta decisión firme de la falla Passeig también se ha planteado en La Vía, donde se ha consultado pero no ha logrado el beneplácito de los integrantes de la comisión para llevarla a cabo. Desde la Junta Local han indicado que no obligan a nadie al uso de la banda, sino son los responsables de remitir la información a la Junta Central, que a su vez remite a que la decisión se rija según el régimen interno de cada comisión.

Cambio por la caramba

La banda será sustituida por una caramba o escarapela, que es un pequeño lazo con una medalla, que las falleras lucirán en los vestidos colocada entre el corpiño y la falda. A partir de ahora, ese será el modo de identificar a las falleras con su comisión. Esta decisión no ha sido comunicada a la junta porque desde la falla entienden que es una propuesta que ellos aceptan y que no compete a otros ámbitos. Espinosa defendió la propuesta alegando que ya hay otras comisiones de varias ciudades que han apostado por la iniciativa, y citó el caso de Jardí de l'Alegria de Carcaixent. La comisión de la Ribera, decidió desprenderse de la banda hace varios años, también por motivos estéticos.

Esta tendencia ya llegó a Gandia hace años, según indicó el presidente de la Federació de Falles, Telmo Gadea, a LAS PROVINCIAS. «Hay muchas falleras que ya no la llevan. El reglamento de Gandia sólo rige el color de las bandas de las reinas de la falla», indicó el máximo representante. Gadea señaló que «hay chicas de la corte de honor que voluntariamente no se la ponen, ahora lo que está de moda son las carambas, pero no lo tenemos regulado».

De hecho, hay algunas comisiones que dependiendo de años deciden llevar la banda o no, según las indicaciones de la junta directiva de cada comisión. La falla de Passeig Lluís Belda es una de las que ya no luce la banda. Gadea reconoció que la tendencia es eliminarla, aunque no quiso apuntar si él es partidario de que las falleras luzcan o no la banda. «Desde la Federació no vamos a sancionar a quien no la lleve. Las comisiones que decidieron retirarlas no han hecho comunicación oficial, pero por nuestra parte no existe ningún problema».

Votación interna

En la comisión de Parc Alqueria Nova hace más de seis años que esta opción se decidió en una votación tras comenzar algunas comisiones de la ciudad a retirar el distintivo. Por aquel entonces, esta falla lo estableció como obligatorio para poder desfilar. Se da la circunstancia que en algunas comisiones de Gandia es de libre elección, y en los desfiles se puede observar a mujeres que la llevan y otras que no. La falla Roís de Corella, se ha sumado este año a la iniciativa, y han planteado a la comisión el debate sobre la posibilidad de quitarla.

También en Valencia hay algunas fallas que han optado por esta moda. Desde la Junta Central Fallera (JCF), Ramón Estellés, secretario general, señaló que «en teoría el reglamento obliga, pero en la práctica cada comisión lo somete a votación». Estellés reconoció que en la propuesta de reforma del reglamento se baraja la posibilidad de que el uso de la banda pase a ser voluntario. El secretario señaló que desde la JCF «no tenemos competencia sobre otros municipios, pero es cierto que las juntas locales nos toman como ejemplo para tomar sus decisiones». En todo caso, la JCF no se entromete en estas decisiones de las comisiones que están bajo su competencia.

Por su parte, en Oliva, hasta la fecha, ninguna de las siete comisiones ha planteado esta cuestión. El presidente de las Fallas de Oliva, Vicent Pérez, apuntó que «no creo que debería eliminarse, está en la norma». De todos modos, indicó que si alguna comisión decide no usar la banda «debe hacer la propuesta a la asamblea general de Fallas, que debería aprobar la decisión».