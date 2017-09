«Nuestras canciones viven dentro de la gente y se convierten en parte de su vida» El grupo Los Secretos actúa esta noche en Gandia. / lp La IV edición del festival benéfico Strong People trae a la mítica banda de pop-rock madrileña a la Casa de la Marquesa de Gandia Álvaro Urquijo Vocalista del grupo Los Secretos JOAN COMPTE GANDIA. Sábado, 23 septiembre 2017, 00:57

Esta noche llega a la Casa de la Marquesa el concierto que más expectativas ha despertado en los últimos tiempos en Gandia, tanto por el nivel del grupo como por la solidaridad del evento. La IV edición de Strong People trae a Los Secretos. La formación ha agotado sus entradas para una cita que ha organizado la Fundación Iñaki Nogueroles, Jóvenes contra el cáncer y la Farmacia Paseo, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia. A partir de las 11 horas de hoy habrá a la venta 50 entradas en taquilla.

-¿Por qué la gente debe ir a ver a Los Secretos hoy en día?

-Supongo que nuestras canciones, el sonido del grupo, nuestra experiencia y supuesta calidad son una garantía para cualquier amante de la música. Somos una banda que siempre ha querido mejorar, tal vez porque las sucesivas mercas en nuestras filas nos han obligado a reinventarnos y a suplir con nuestro esfuerzo esas ausencias. Nuestra música nunca estuvo asociada a ninguna moda (no movida). En los 80 nos echaron de Polygram precisamente diciendo que hacíamos una música que no estaba de moda, literalmente nos dijeron que 'olía a vacas', como si eso fuera lo suficientemente malo como para no renovarnos el contrato. Tal vez eso sea el secreto de 'no pasar de moda' nunca.

-En pleno revival de la movida madrileña con las idas y venidas de músicos de vuestra generación, ¿Cuál es el estado actual de la formación y sus objetivos?

-Creo,humildemente, que somos un buen grupo, estamos engrasados y entrenados, lo hacemos mejor ahora que hace años. En España no estamos acostumbrados a que haya bandas de 40 años de trayectoria con un montón de canciones que la gente se sabe de memoria. Hemos intentado llevar una trayectoria digna y coherente. Queremos seguir haciendo discos, giras y ser referencia para otros artistas y unos clásicos para mucha gente.

-¿Cuál crees que es el motivo de que, después de tantos años, no paréis de tocar arrastrando a la gente de vuestra generación y a sus hijos?

-No tengo duda de que son nuestras canciones las que viven dentro de la gente y se convierten en parte de su vida. Por muy de moda que esté lo que sea que haces, si no hay temas buenos, no duras dos discos, palabra.

-El clasicismo en vuestra propuesta musical como pop de toda la vida, con letras claras y mensajes sencillos ¿sigue siendo vuestro ADN hoy en día?

-Hay una manía global de etiquetar y nombrar bajo una palabra determinada lo que haces, para mí todo es música y todo me vale si está hecho con corazón y calidad. Nuestro ADN ya es casi un estilo, he oído calificar a otros grupos diciendo que suenan a Los Secretos o a Antonio Vega, por ejemplo. Siempre confiamos en nuestra 'marca musical' porque precisamente era nuestra. Nnunca copiamos el estilo de otros.

-En octubre se estrena la película 'Una vida a tu lado' como pistoletazo de salida a los 40 años que lleváis tocando, ¿cómo surge la idea de hacer una película?

-Los Secretos, aunque llevemos un montón de años, apenas teníamos material audiovisual ni entrevistas grabadas en cada época, como todos. Solo los playbacks de cuando había programas de música, tipo Aplauso o Tocata. Hace tiempo que queríamos hacer algo así para que mucha gente que nos aprecia conozca de primera mano nuestra historia. Además, hoy en internet y en los medios, incluso de prensa, toda la información va de la mano de vídeos.