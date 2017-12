El Campus proyecta un documental sobre jóvenes que han abandonado España REDACCIÓN Miércoles, 13 diciembre 2017, 00:42

gandia. Rubén Hornillo, titulado en Comunicación Audiovisual por la Universitat Politècnica de València y residente en Los Ángeles (EEUU), presenta su documental 'Españoles en el Exilio', el jueves 14 de diciembre a las 19 horas en el Campus de Gandia de la UPV. Tras la proyección habrá una charla-coloquio con el director.

El documental es fruto de 5 años de trabajo y en él han participado otros titulados del Campus, tanto en Comunicación Audiovisual como en Telecomunicaciones, Máster Social Media o Máster en Posproducción Digital: Torio García, Guillermo Polo, Adrián Penalva Soler; Jordi González Llinàs; Georgina Rodríguez; Rubén Font, autor de la banda sonora original y Miguel Jiménez García, del grupo Despeinados, que ha compuesto e interpretado la canción principal del documental, 'Looking for a new job'.

El documental ha sido rodado principalmente en España y EE.UU e incluye escenas en Suiza, Reino Unido, Colombia y Alemania. «El trabajo cuenta con la participación de varios españoles que han tenido que abandonar el país obligados ante la falta de oportunidades», afirma Rubén Hornillo: 'Sus testimonios están llenos de rabia y tristeza, pero también he encontrado muchas ganas de luchar en sus nuevos destinos y de volver algún día para cambiar las cosas».

Según Hornillo, 'Españoles en el Exilio' ha sido posible gracias a una campaña de micromecenazgo y al apoyo de miles de seguidores en redes sociales. Además, afirma, «el proyecto apareció en más de 20 medios de comunicación e intervine en un programa de televisión de gran audiencia, 'El Objetivo', dirigido por Ana Pastor en La Sexta». «El tráiler del documental se estrenó en redes sociales en octubre y ya supera las 24.000 reproducciones en Facebook», explica el director.