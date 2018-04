Campaña para reclamar un espacio infantil para patinetes y bicicletas en la Vall

Un grupo de padres de Tavernes ha iniciado una campaña para reivindicar un espacio en el que los niños puedan practicar con sus patinetes y bicicletas. Afirman que tiene que desplazarse a otras localidades y consideran que Tavernes debería tener un espacio dedicado a este fin. Además, recuerdan que hay varias localidades, algunas de menor población, que sí que cuentan con estas instalaciones.

La iniciativa surge de un grupo de padres vinculados a la escuela de ciclismo de la Valldigna y piden que se atienda la petición para que los niños no tengan que desplazarse a otros municipios o hacerlo en espacios indebidos. Uno de los padres ha señalado a LAS PROVINCIAS que «transmitimos esta petición al alcalde pero nos indicó que se iban a hacer inversiones en juegos infantiles y en elementos de gimnasia al aire libre. Creemos que así no se cubre la demanda de un grupo de menores que ya son demasiado mayores para estar en juegos infantiles, pero no pueden usar elementos propios de un gimnasio».