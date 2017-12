Benirredrà denunciará a Gandia si retoma la obra del trinquet Obras paradas del trinquet. / lp La corporación que dirige Loles Cardona sostiene que el suelo no es de uso deportivo y que el edificio no respeta las distancias con las casas vecinas Ó. DE LA DUEÑA GANDIA. Martes, 12 diciembre 2017, 00:24

La localidad de Benirredrà mantiene su pulso contra Gandia y reaviva la guerra que inició en 2014 contra la construcción del trinquet en la Ciudad Ducal. El asunto está desde hace tres años en manos de los tribunales y la alcaldesa de Benirredrà, Loles Cardona, amenazó ayer con interponer nuevas denuncias si el bipartito (PSPV y Més Gandia) retoma la obra, una actuación que considera «ilegal»

Los motivos de la disputas son varios, pero ante todos destaca uno: «El trinquet está construido de forma ilegal. El suelo escogido es un aparcamiento y no está destinado para uso deportivo, sólo eso ya deslegitima la actuación».

Cardona recordó ayer que en 2014, cuando el gobierno del exalcalde Arturo Torró impulsó la obra, ya alertó de que el proyecto no se adaptaba a la legalidad. Fue en ese momento cuando los vecinos de un residencial de Benirredrrà que está a escasos 12 metros de la nueva obra plantaron cara.

A ellos se les unió toda la Corporación de forma unánime. En aquel momento el Ayuntamiento de Benirredrà interpuso un contencioso administrativo: «No estábamos en contra de nadie ni de ningún partido, sólo queríamos que las cosas se hicieran bien y no dañaran a los vecinos de Benirredrà», matizó Cardona. En aquel momento se consideró que el trinquet no respetaba los 25 metros de distancia que deben separar infraestructuras de este tipo, además los cambios en el Plan General de Gandia «sólo se aprobaron en el pleno y no pasaron por el Consell» como obliga la normativa.

Cardona recordó también ayer que el trinquet «no cumple con los parámetros urbanísticos establecidos en el Plan General, ni cumple con la normativa del paisaje. «Es una mole de 15 metros de altura que provoca un fuerte impacto ambiental», agregó.

La alcaldesa dijo que desde su gobierno han hablado con miembros del Ayuntamiento de Gandia: «Nos han dicho que quieren acabar la obra para no perder los 700.000 euros que la Diputación entregó a Gandia para el trinquet. Nosotros pedimos que se exploren otras fórmulas que no dañen 1a Benirredrà».

El contencioso administrativo está aún en los tribunales, pero Cardona dijo que Benirredrà volverá a a la Justicia si el gobierno actual de Gandia retoma la obra: «Si se aprueba acabar el trinquet acudiremos ante un juez, ya que los dirigentes del ejecutivo actual estarán cometiéndolas mismas infracciones que llevó a cabo Torró».