Beniarjó, Xeraco y El Real cambian de alcalde este mes y Bellreguard lo hará tras el verano Iván de los Ángeles, Francesc Serralta y José Tejada, en la firma del pacto de gobierno de Xeraco. / lp Los relevos de primeros ediles recaen en partidos de izquierdas y afectan a pueblos donde ganó el PP y en algunos casos rozó la mayoría absoluta Ó. DE LA DUEÑA Miércoles, 14 junio 2017, 00:41

Tres localidades de la Safor cambian de alcalde este mes y otra lo hará tras la temporada estival. Beniarjó, Xeraco y El Real de Gandia celebrarán plenos en las próximas dos semanas para renovar al primer edil y cumplir así con los pactos de gobierno. Bellreguard es la cuarta población donde habrá nueva autoridad, pero será en septiembre.

Los relevos que se producirán en los próximos días en las alcaldías de la comarca harán que los socialistas ostenten 14 alcaldías, frente a las 13 actuales y Compromís pase de ocho a siete. El Partido Popular cuenta con cuatro (Daimús, Castellonet, Almiserà y Ròtova), Ciudadanos dispone de una (Barx), Esquerra Unida gobierna en Simat y en otras cuatro poblaciones el gobierno es de candidaturas independientes: Piles, Guardamar, Ador y Almoines.

En Xeraco, Beniarjó, El Real y Bellreguard el PSPV y Compromís llegaron a acuerdos de gobierno, pese a no haber ganado los comicios locales, con el objetivo de impedir que el Partido Popular alcanzara la alcaldía, aunque sí había vencido en estas cuatro localidades.

Primer relevo

El primero de los cambios será este próximo jueves 15 de junio en El Real de Gandia a las 20 horas. La hasta ahora alcaldesa Marta Signes, de Compromís, dejará el cargo y entrará en su lugar el socialista Gustavo Mascarell. En esta población la victoria en los comicios de 2015 fue para el PP, que logró cinco concejales.

El PSPV fue la segunda fuerza, aunque también logró cinco regidores. Los nacionalistas sólo sacaron un representante y, por tanto, la llave del gobierno estaba en sus manos.

En El Real las negociaciones no fueron fáciles y hasta horas antes del pleno de investidura no hubo acuerdo. Pese a que Compromís sólo obtuvo un edil exigió la alcaldía y los socialistas cedieron para que la cabeza de cartel del PP, Vanessa Martínez, no se mantuviera el cargo. De haberlo hecho hubiera sido la tercera legislatura de la popular como alcaldesa.

Los cambios de gobierno siguen este sábado, 17 de junio en Beniarjó. El hasta ahora primer edil, el socialista Víctor Escrivá, dejará la vara de mando. El PSPV fue el partido menos votado en los pasados comicios, pero aún así ha ostentando la alcaldía durante estos dos años.

Ahora le llega el turno a Marc García, de Compromís. Los nacionalistas fueron la segunda fuerza más votada y, en virtud del acuerdo al que llegaron en 2015, será este partido y su cabeza de cartel quien finalice los cuatro años de gobierno al frente del consistorio.

La candidatura más votada en Beniarjó fue la de Salvador Enguix, del PP, que logró 381 sufragios, 54 más que compromís. Los tres partidos se movieron entre los 300 y 400 votos, lo que hizo que las tres candidaturas sacaran los mismos representantes: tres. PSPV y Compromís sumaron sus ediles y evitaron que Enguix siguiera en la alcaldía, hubiera sido su sexto gobierno. De hecho, el popular ha sido alcalde 20 años y cuatro legislaturas.

Todos contra el PP en Xeraco

En Xeraco el relevo en la alcaldía está previsto para el próximo miércoles 21 de junio. El nuevo primer edil será el socialista José Tejada, que sucede al concejal de Compromís Francesc Serralta. En esta localidad de casi 6.000 habitantes, el Partido Popular, con Avelino Mascarell como candidato, ganó por goleada con seis ediles al resto de formaciones, aunque no logró la mayoría absoluta por unas decenas de votos.

En la legislatura anterior, Mascarell también ganó y llegó a gobernar dos años y cuatro meses, pero PSPV y Compromís le sacaron del cargo mediante una moción de censura. Pero en las elecciones de 2015 el popular volvió a ganar, aunque el resto de formaciones se unieron para evitar que volviera a la alcaldía.

Las formaciones PSPV y Compromís sacaron tres ediles cada una, pero la recién aparecida agrupación Acord Ciutadà, encabezada por Iván de los Ángeles, logró una concejalía y sirvió para sumar siete votos y llegar a un acuerdo de gobierno.

Proyectos de futuro

En términos generales los alcaldes entrantes dicen estar satisfechos con la gestión que se ha hecho con sus socios y remarcan la buena sintonía. García, que será alcalde de Beniarjó, aseguró que en estos dos años se ha trabajado por impulsar las «ayudas sociales». De hecho citó la puesta en marcha de un banco de alimentos y el proyecto de un centro de día para la tercera edad.

En Xeraco, Tejada dijo que se seguirán con las «mismas políticas» y que él asumirá el área de Seguridad, que va implícita con alcaldía. Habló de la buena relación del equipo de gobierno y de los proyectos que tienen «todos» para los próximos dos años: mejorar el parque de la Estación y restaurar la Casa de les Monges y la Casa de la Música. En El Real, Mascarell, que será el nuevo alcalde, aseguró que el gobierno bipartito ha dado becas educativas y que ha reducido la deuda municipal un «32%».

Finalmente, Bellreguard deja el cambio de gobierno para septiembre. La alcaldía está en manos de Joan Marco, del PSPV, que logró cuatro ediles. Le sucederá en el cargo Àlex Ruiz, portavoz de Compromís. Los nacionalistas sacaron dos concejales y de ahí que obtengan la vara de mano algo más tarde.

En Bellreguard también ganó el PP en 2015. La candidatura de Jaume Ascó obtuvo cinco concejales, tras gobernar en minoría en la pasada legislatura. Pero el PSPV y Compromís llegaron a un acuerdo histórico en la localidad para formar gobierno, ya que la rivalidad entre ambas agrupaciones ha sido legendaria y nunca se han apoyado para formar gobierno pese a haberlo podido hacer en legislaturas anteriores.