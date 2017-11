La banda Trading Licks trae al pub Dublin sus temas de hard rock El grupo Trading Likcs. / Irene Bernad Marxuquera alberga este domingo el festival Andrònina, donde actúan grupos como Abraham Rivas, Óscar E. Briz o Capa de Plàstic J. COMPTE GANDIA. Viernes, 24 noviembre 2017, 00:29

Esta noche los valencianos Trading Licks, a las 23.30 horas estarán actuando en el pub Dublin de la playa de Gandia y mañana lo harán a las 20.30 en el Quatre Estacions de Pedreguer.

Desde 2014, Áxvil Martin a la voz, Quique Font y Javi Couto, a la guitarra y bajo respectivamente, y Javi Martín, a la batería conforman este cuarteto influenciados principalmente por los grandes grupos de rock. Se definen como una formación de hard rock con un sonido próximo a la psicodelia de los 60 y 70, con guiños a la década de los 90.

Led Zeppelin, Deep Purple, Oasis, The Black Crowes o The Cult son algunas de sus referencias. También para esta noche, a las 20.30 horas, la banda Thee Old Tree Brotherhood subirá al escenario del Quatre Estacions, con su country y bluegrass característico.

La banda de metal melódico Arise, procedente de La Marina, culminará su gira de presentación de su trabajo Aquareumy mañana sábado en el pub El Varadero de la playa de Gandia. La entrada es de 5 euros, e incluye consumición.

Por otro lado, la conocida J.Teixi Band amenizará a las 12:30 el domingo La Musical, en Pedreguer. Además, el Festival Andrònina tendrá lugar en Marxuquera este domingo desde las 11 horas hasta las 18. Actúan Abraham Rivas Pastor, Capa de Plàstic, El Triangulista, Ona nua, Oscar E. Briz y Carles Pastor .

Adelantando programación prevista para este diciembre en el Dublin, llegan desde el norte los Atticus Finch, para el viernes 1; los adrenalíticos Golden Grahams, desde Barcelona el viernes siguiente, para continuar con la propuesta indie rock de los castellonenses Señor Presidente, la onda Heroes del Silencio de los alicantinos El Despestar del Silencio, y el último viernes del mes la descarga Sleezy Glam Rock de los valencianos The Splizzy Gang.