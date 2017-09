La banda The Howlin'Mojos rockanroleará en el mítico Diddley de Villalonga The Howlin'Mojos, en una concierto en directo. / lp El fin de semana llega cargado de música a la Safor y la Marina con las actuaciones de Curro García, en Gandia, y Las Aspiradoras, en Pedreguer J. COMPTE GANDIA. Viernes, 8 septiembre 2017, 00:38

Dentro de unas horas, sobre las 23.30, el madrileño Curro García, músico y compositor estará presentando Poesía Barata sobre el escenario del pub Dublin en la playa de Gandia. Comienza de muy joven (a los 11 años) en 1992, tonteando con Los Beatles, lo que le proyecta a su gran pasión por el rock y el pop que determinarán su trayectoria.

En 2007 comienza a tocar con los colegas del instituto en Carbono 14. Poesía barata es su proyecto personal con un quinteto como formación para sus directos. Para el sábado 9, el protagonismo lo toma la banda madrileña Las Aspiradoras, ubicados actualmente en Alicante.

Este quinteto tiene como proposito desde 2009 convertir cualquier escenario donde actuen en una fiesta de Garage Punk 60s con sus demoledores conciertos llenos de pasión e intensidad, militando en Soundflat Rec como sello discográfico. Estarán en el pub Quatre Estacions de Pedreguer a las 20 horas.

El domingo 10 sobre las 19 horas aparecerán sobre el escenario del emblemático Diddley Cafe Bar de Villalonga, en la Reprimala, The Howlin'Mojos , trío comandado por David Flak , y Juanvi, que presentan para la ocación a su nuevo batería Jose 'Pelut', después de muchas idas y venidas de la formación que comparte potagonismo tanto en La Safor, como en La Marina, donde se ubican los dos factotums del proyecto musical.

Desde 2009 y con parones intermitentes, The Howlin'Mojos sobrevive con David Flak a la voz y guitarra, el carismático Juanvi al Double Bass al frente, y el recien incorporado para la ocasión Jose 'Pelut'.

Rock genuino

Su música recoge la esencia del más genuino rock and roll de los 40, 50 con esencias más garajeras y rockabillys . The Sonics, Larry Willians, o Carl Perkins entre sus referencias de cabecera, y unos directos tamizados por la autenticidad de su propuesta y actitud respecto a la competencia. En 2016 se autoeditaron I saw her first, grabado en 2013, antes de tomarse un respiro.

Por otra parte, en Pedreguer tendrá lugar el próximo 23 de septiembre la cuarta edición del ya mítico Sam Festival, que se celebrará en la sala Rockòdrom de la localidad de la Marina. En este certamen estarán presentes entre otros: Paul Collins, Kurt Baker Combo, Polock, Tórtel, Gin Lemon's, Guitarra és Árbol, Las Infrarrojas o Jineta y los Apocalípticos.