La Audiencia mantiene el fallo de una jueza de Gandia y archiva el 'caso de los despachos'

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha archivado el 'caso de los despachos' al considerar que no hubo indicios de criminalidad en las actuaciones de la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, al principio de la legislatura. No sólo no hubo ningún acto delictivo sino que la Sala asegura en un auto demoledor contra el PP que las medidas que tomó la máxima autoridad municipal fueron «prudentes y diligentes».

El tribunal ratifica así el fallo fijado por la jueza de Instrucción de la sala 3 de Gandia. Textualmente, el auto señala: «La nueva Corporación y sus responsables procedieron de manera cautelar y provisional para evitar alteraciones de documentación de la empresa pública»

«Se trata de una medida que en ningún caso se puede tachar de arbitraria. Por el contrario, es una actuación prudente si se pretende asumir la nueva responsabilidad sin cargas desconocidas para su eventual ilegalidad o irregularidad», añade la sentencia.

La justicia da la razón por tercera vez a la alcaldesa y avala las decisiones tomadas por el gobierno municipal los días después de la investidura, cuando cerró el acceso a varios despachos municipales para impedir que miembros del gobierno saliente accedieran.

«Queríamos salvaguardar todos los documentos y expedientes, y la información que había en ordenadores, que delataba el entramado de gran parte del daño económico que el PP había ocasionado en 4 años de legislatura», indicó ayer la alcaldesa de Gandia.