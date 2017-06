EL ANTIGUO HOSPITAL, MÁS PROMESAS INCUMPLIDAS

Durante muchas legislaturas de gobierno socialista, cuando se acercaban las elecciones, los dirigentes progresistas se limitaban a inaugurar alguna rotonda o renovar alguna calle y prometer para la siguiente legislatura proyectos como iluminación en las calles, reformas de colegios y otras muchas cosas que tras largos años de gobierno debieran ser proyectos consumados y no promesas electorales.

Ahora en el caso del antiguo hospital de Gandia, estamos atónitos ante otra versión de las promesas incumplidas. No estamos en periodo electoral, donde los del PSOE son especialistas, pero cuando la Generalitat, cuyo líder tiene el mismo color político, no es capaz de hacer un centro para enfermos crónicos como habían prometido, dando una solución satisfactoria a tan emblemático edificio, la única ocurrencia local y autonómica ha sido la de destinar a usos pseudomédicos y paisajistas, el recinto. Pero no para esta legislatura, sino para el 2020. Es decir que la nueva versión de promesas electorales socialistas no es para hacerlas realidad a lo largo de 4 años, sino para ofrecerla como carga a los vencedores de la siguiente legislatura. No contentos con no poder realizar nada de lo prometido, le endosan el paquete a los que vengan. Eso sí que es una vergüenza.

Ya pasó con la deuda que a lo largo de 25 años habían ido acumulando, a la espera que la pagara el siguiente gobierno y ahora no tienen temor de acusar al anterior gobierno de no haber solucionado el problema que ellos mismos habían generando a lo largo de más de dos décadas. Ahora, cuando pierdan las próximas elecciones, acusarán al próximo gobierno de no hacer realidad un nuevo hospital, cuando son ellos los que están obligados a realizarlo en la legislatura en la que están gobernando.

Tampoco parece que en esta legislatura se acometan obras de calado en centros educativos, juzgados, y otras muchas actuaciones que los ciudadanos esperamos con ilusión. Tan sólo empezamos a ver realidad algunos proyectos de carreteras, presupuestados por el Estado o por la Diputación, que se hacen realidad tímida y lentamente en nuestra comarca.

No se trata de oscurantismo, ni de dejadez, se trata de cara dura, de engaño total a la ciudadanía. De prometer para ganar votos, pero con la clara intención de no cumplir las promesas, y ahora, con la intención que la cumplan los que vengan.

Veremos en estos dos años las nuevas ocurrencias para justificar que Gandia no ha progresado más que en haber dado trabajo a sus adeptos.