Los amantes del punk rock tienen una cita en Gandia con Yax y Nuclear Minds El grupo gandiense Nuclear Minds formado por Jaume Jiménez, Jose Monllor y Jacobo Roig. / lp El pub Dublín de la playa acoge la gira 'Ain't No Tour' del grupo catalán, mientras que los gandienses ponen el ritmo en su ciudad natal JOAN COMPTE GANDIA. Viernes, 25 agosto 2017, 01:29

A partir de las 23.30 horas está programada en el pub Dublín de la playa de Gandia la actuación de los grupos Yax y Nuclear Minds. La gira 'Ain't No Tour' pasará por por la Ciudad Ducal, con la presencia de los catalanes Yax, que ya en su primer sencillo de cuatro temas muestran bien a las claras sus intenciones.

Esta joven formación se caracteriza por la actitud y energía como carta de presentación, producidos por un referente del punk nacional como Txosse Ruiz ( Wheel Sound Studio y NoWayOut ). Sonido festivo y moderno entre el punk más clásico y el pop más actual, con referencias a The Offspring , Blink-182 o Sum41 entre otros.

Jaume Jiménez a la guitarra , Jose Monllor al bajo y voz, y Jacobo Roig son los componentes del joven grupo gandiense Nuclear Minds. Aparecen en 2015, surgidos de una antigua formación 'In the Oblivion', y siendo también el punk rock , ya en su vertiente más melódica o alternativa, su justificación para subirse a un escenario. Grenn Day , Blink -182 o The Offspring suenan como referentes.

Noche de energía , ritmos pegadizos , y fiesta asegurada con estas formaciones de Barcelona y Gandia que con su habitual descaro e improvisación harán saltar los fusibles del Dublin con sus potentes directos. Como siempre entrada gratuita y aforo limitado.